Je nejvhodnější doba k očkování proti chřipce

Ochrana a ostraha - Ochrana a ostraha Pracovník ostrahy 18 000 Kč

Pracovníci ostrahy, strážní ostraha prodejen. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 24000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: Pracovní poměr na dobu neurčitou. Možno OZP., Věk nad 18 let, příjemné vystupování, trestní bezúhonnost, přiměřený zdravotní stav, praxe výhodou není však podmínkou. Certifikát strážného zajistíme! , Turnusové směny (7.00-20.00 hod)., KONTAKT POUZE TELEFONICKY od pondělí do pátku v době 8.00-15.00 hod na č. 606 333 112 - pro informování ohledně pracovního místa nebo kontakt na mail: p.liebertzova@bohemiaplus.cz . Nechodit na pobočku!. Pracoviště: Bohemia marten plus s.r.o. - místo výkonu práce blansko, Fügnerova, č.p. 2387, 678 01 Blansko 1. Informace: Pavla Liebertzová, +420 606 333 112.