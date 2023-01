Dodává, že box může někomu připadat jako zábava pro rváče a výtržníky. „Ale to není pravda. Box je hlavně o disciplíně a odhodlání jít si vlastím cílem. Člověka naučí neposadit se na zadek z malicherné překážky. Především však jde o přátelství a jednotu. Mít kolem sebe lidi, kteří pomohou v každé situaci,“ říká muž.

Nápad složit si vlastní hymnu a natočit k ní videoklip vznikl na dovolené, kdy si přátelé společně zpívali u piva. „Nasadili jsme naše chrapláky a okna tehdy pěkně řinčela. Vzpomněl jsem si na dávnou hlášku, že boxeři neumějí zpívat a tancovat. A nápad s hymnou byl na světě. Kluci do toho šli po hlavě, a myslím, že se to povedlo. Přeci jen jsme Moraváci a zpěv máme tak nějak v sobě. Zároveň jsme trošku recesisté a když na to přijde, umíme si udělat i srandu sami ze sebe. Tak to má být. Klipem a hymnou jsme chtěli motivovat, ale také ukázat, že se nebereme až tak vážně. Touto cestou bych chtěl zároveň moc poděkovat všem, kteří se na klipu a hymně podíleli,“ dodává Novotný.

V závěru videa se jeden z blanenských boxerů při relaxu u piva obává, že hymna bude jeden velký průšvih. Jeho parťák u stolu mu však bleskově oponuje, že z toho naopak bude Zlatý slavík. Autorem videa je David Fíbek z Ostrova u Macochy. „Snažil jsem se hodně naposlouchat text s melodií hymny a vše pak co nejvíce přenést do obrazu. Aby to spolu ladilo. Šlo mi hlavně o nacítění a následné vyjádření emocí. Aby z toho ve finále byla cítit síla a také nějaké poselství,“ vrací se k natáčení klipu Fíbek.

Většinu záběrů natočil v zázemí kryté střelnice v blanenské části Dolní Lhota, kde má boxerský oddíl základnu. V klipu nechybí ani pohledy do potemnělých ulic Blanska. „Natáčení bylo super a myslím si, že ho kluci zvládli skvěle. I když je klip takový temnější a úderný, líbí se mi, že do něj boxeři sami vymysleli závěrečnou scénu u piva se Zlatým slavíkem. Tím ukázali, že nic nemá být na sílu a je potřeba být také nad věcí,“ dodává na závěr povídání Fíbek.

A kdy hymna Berserkers Clubu Blansko zazní naživo? Už tuto sobotu v Dolní Lhotě ve střelnici Warzone. V jedenáct hodin dopoledne tam startuje další kolo národní ligy v boxu.