/VIDEO/ Jazzový gauč. Série jazzových koncertů pořádají Blanenští už třetím rokem. Tři na jaře a tři na podzim. Tuto středu vystoupí v prostorách klubu Suterén v ulici Smetanova známá formace Robert Balzar trio. Podle blanenského hráče na bicí a zároveň dramaturga zmíněného jazzového formátu, Radima Koláře, se jedná o špičkové hudebníky.

V blanenském klubu Suterén pořádají sérii koncertů Jazzový gauč. Na snímku jeho dramaturg a hráč na bicí Radim Kolář. | Foto: Deník/Jan Charvát

Jméno si toto trio udělalo i v zahraničí. „Hrají různé úpravy klasických jazzových standardů, vlastní skladby a zároveň také výtečně improvizují. Výrazně vybočují ze směru, který se tady u nás hraje. Virtuozita hráčů je umocněna vzájemným, až kosmickým propojením,“ řekl Deníku Rovnost Kolář.

Zdroj: Youtube

Dodal, že v Jazzovém gauči se snaží sázet hlavně na neokoukané hudebníky nastupující generace, kteří se pohybují mimo střední proud. Publikum je nezná z rádií ani z televizní obrazovky. O to jsou pak koncerty podle Koláře pro ně živelnější a překvapivější.

Na podzim tak v Blansku například vystoupí v doprovodu Folhinha Bandu Andrea Ruilova Barzola. „Je to velmi talentovaná hudebnice z Ekvádoru, která studovala v několika zemích. Hraje na klavír a zajímá se také o bicí nástroje. Úžasně zpívá a má nenapodobitelný latinskoamerický drajv. Doprovází ji band českých hudebníků,“ přiblížil zářijový koncert Kolář.

Zdroj: Youtube

Jazzový gauč 2023:

klub Suterén, Blansko

31. 5 Robert Balzar Trio

27. 9. Folhinha Band / Andrea Ruilova Barzola

18. 10. E Converso

28. 11. Lukáš Oravec Quartet feat. Jerry Bergonzi

vstupné 250 korun

Zároveň zmínil, že v klubu chtěli dát od začátku prostor modernějším trendům a novým proudům. „Odezvy máme příznivé. I když při prvních koncertech mi někteří říkali, že to bylo jakoby dostali fošnou po hubě (smích). Ale postupně se návštěvníci otevřeli. A naopak, když nás dřív tlačili do středního proudu, tak už pak zase chtěli něco nového, nevšedního,“ usmál se hudebník.

Sám se podle svých slov i v pokročilejším věku snaží v hudbě hledat nové myšlenky a zákoutí. „Co je v hudbě staré, mě popravdě moc nebaví. Tím neříkám, že si starých věcí nevážím. Ale snažím se být v současnosti a dívat směrem, co bude nového. Z hlediska vývoje je to velmi důležité. Přehrávání starých věcí mi nic nedává a nikam neposunuje. Mě zajímá to, co je za rohem a nikde se nehraje,“ uzavírá.