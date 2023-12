„Musím se přiznat, že jsem za ty roky poskytl mnoho rozhovorů a dostal nepřeberné množství otázek . Ale otázku, za co jsem v životě vděčný, jsem nedostal snad nikdy. Vděčnost je pro mne cesta ke štěstí, vděčnost projevujeme, ale zároveň ji i přijímáme. Je to emoční záležitost a měla by vycházet ze srdce a tím pádem být upřímná. Myslím, si, že je takovým dárkem pro obě strany. Člověk má být vděčný i za špatné věci, které se mu v životě staly nebo stanou, jednak si z toho vezme ponaučení a vyvaruje se chyb do budoucna a nebo ho těžká životní situace posílí v hledání cesty zpět,“ říká osmasedmdesátiletý zpěvák s nezaměnitelným hlasem.

A dobře ví, o čem mluví. Právě taková životní zkouška ho totiž čekala v roce 1994. Lékaři mu diagnostikovali rakovinu hrtanu a pravé mandle. S metastázami do lymfatické soustavy. Následovaly operace, chemoterapie, ozařování. „Za to, že jsem tady, mohu poděkovat lékařům, sestrám, přátelům a samozřejmě také rodině. Jsem vděčný za to, co mám teď a tady, za všechno, co jsem přijal a vše co ještě přijmu,“ dodává Kerndl.

Vzpomíná na legendární řeč Gustava Broma

V nemocnici ho tehdy chodil navštěvovat známý kapelník Gustav Brom a také kytarista Antonín Julina. Na legendární řeč Gustava Broma Kerndl vzpomíná dodnes. „Říkal mi, Laďo, ty jsi český Sinatra a nesmíš zemřít. Vždycky jsem tě chtěl do kapely, ale dával jsi přednost svobodě po světě. Teď ale budeš zpívat se mnou a nikam mi neutečeš,“ vzpomíná na památné setkání jazzman. S Bromovým orchestrem po návratu z nemocnice stihl několik koncertů, než slavný kapelník zemřel.

Se zhoubným onemocněním se musela opakovaně vypořádat také jeho druhá žena Milada, která je mu velkou životní oporou. Příští rok oslaví čtyřicet let spolu. V Žernovníku na Blanensku zrekonstruovali statek, kde žijí a pořádají také spoustu akcí. I svatby. „Je to krásný pocit, když vám hosté řeknou, že u nás prožili nádherný den,“ říká zpěvák.

Zdroj: Youtube

Velkou radost mu dělají děti. Syn Robert je právníkem, dcera Tereza zpěvačkou. Blízko k hudbě mají také oba vnuci. Robert vystudoval práva a stejný obor si vybral i Kryštof. S láskou a vděčností vzpomíná Ladˇa Kerndl na své rodiče. Jako dítě natropil spoustu klukovin.

„Otec mě ale vždy postavil do latě a já mu za to teď s odstupem let děkuji. V životě jsem měl štěstí na lidi, kteří mě, když bylo potřeba, podrželi. Ať už to bylo přede více než šedesáti lety v naší trampské osadě Tomahawk nebo později v hudební branži a po překonání rakoviny, kdy jsem už zpíval jen na domácí scéně,“ vrací se ve vzpomínkách muž s trampskou přezdívkou Henkels. Vše popisuje v knize Kariéra na druhý dech.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Na takzvaném chodníku slávy v Mikulově na Břeclavsku svítí v dlažbě bronzové hvězdy. Před rodným domem známého skladatele jazzové hudby, dirigenta a uznávaného saxofonisty Karla Krautgartnera čtou kolemjdoucí necelou dvacítku jmen. Gustav Brom, dirigent, 2006. Felix Slováček, klarinet, saxofon, 2010. Ondřej Havelka, zpěvák, režisér, herec, 2022. V červnu tuto vybranou společnost známých osobností z hudební branže rozšířil i Laďa Kerndl.

Loni si udělal radost novou kolekcí čtyř cédéček s názvem Best of… Je na nich jednaosmdesát skladeb a posluchače provede jeho šedesátiletou hudební kariérou. Na výběru písní pracoval podle svých slov téměř rok. Album kompletoval v pražském studiu White Chicken. Posluchači si mohou vychutnat pořádnou nálož jazzu a swingu. „Do zmíněných skladeb jsem dal všechny své emoce, pocity radosti, štěstí, zklamání a smutku za celý svůj život,“ říká Laďa Kerndl. U řady písní zní hlas jeho dcery Terezy, která s ním vystupovala od osmi let.