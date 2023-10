/FOTO, VIDEO/ Na první dobrou by s ním asi ráda měnila spousta lidí. Hlavně děti. Dobrodružné výpravy na různé kontinenty za největšími sladkovodními rybami. Sumci, okouny, exotickými kostlíny nebo arapaimami. Táboření v džungli daleko od civilizace, jízda na kánoi a na prutě ryby, o kterých se běžnému smrtelníkovi může jen zdát. Do Adamova přijel v úterý na besedu známý cestovatel, rybář a dobrodruh Jakub Vágner.

Přednáška rybáře a dobrodruha v Adamově přilákala spoustu jeho příznivců. | Video: Deník/Jan Charvát

Jeho expedice směřují do odlehlých a málo probádaných oblastí naší planety. V posledních letech se zaměřuje především na výpravy do povodí řeky Amazonky v Jižní Americe. Je držitelem mnoha zajímavých neoficiálních i oficiálních rybářských rekordů, které sdružuje Mezinárodní asociace sportovního rybolovu IGFA. Je tvůrce a tvář pořadů pro National Geographic, Discovery Channel a Českou televizi.

Publikum v zaplněném sále adamovského kulturního domu přenesl na více než dvě hodiny do úplně jiného světa při přednášce s názvem Sladkovodní giganti. „Jakuba Vágnera sleduji už dlouho na internetovém kanále a je to super. Teď vysílá díly z českých vod. Snažil se chytit co největší parmu, candáta a také pstruha potočního. To mě moc zajímalo, protože na pstruhy chodím taky. Chtěl bych vědět, jak dokáže chytit tak velké ryby i v našich podmínkách a jak vlastně takový lov a hlavně příprava vypadá,“ řekl Deníku Rovnost před začátkem besedy Vojtěch Volejník z Adamova.

Oči na stopkách měl také desetiletý Jan Kaluža z Blanska, který rybaří s tatínkem na rybnících na Blanensku. Nejraději chytají kapry na položenou. „O prázdninách jsem chytil zatím svého největšího kapra, šedesátku. Zabral na červy a pustil jsem ho. Na Jakuba Vágnera se moc těším. Chytá obrovské ryby,“ dodal chlapec.

Rybaření měl Vágner podle svých slov v krvi už od dětských let. Jeho nejoblíbenější rybou je stále sumec. „Doma tvrdili, že mám místo mozku kapra. Trošku bych to poopravil, je to sumec,“ usmál se na startu přednášky známý lovec ryb.

Velkou část besedy věnoval oblíbené Amazonii, kde podle svých slov strávil na řadě výprav zhruba čtyři a půl roku. Ve dvaceti letech tam také chytil svoji první arapaimu. „Pamatuji si jak jsem tu rybu jako kluk poprvé viděl namalovanou v knížce společně s domorodcem, toužil se za ní vypravit a ulovit ji. Amazonie je úplně jiný svět. Jinak voní, zní a žije. Hned na poprvé se mi dostala hluboko do srdce,“ okomentoval první výpravy do Jižní Ameriky.

Dlouhou dobu strávil také na africkém veletoku Kongo, kde lovil například tygří ryby. Ten je dlouhý bezmála pět tisíc kilometrů a v některých místech dosahuje hloubky až pět set metrů. „Všude je tam kyslík a řeka není probádaná. Sítěmi se tam nedá v takových hloubkách lovit. Věřím, že tam někde žijí dosud nepoznané a obrovské ryby,“ řekl Vágner.

Zároveň podotkl, že řada míst, která navštívil, už dnes vypadá kvůli těžbě surovin, znečišťování životního prostředí a také postupnému osidlování divočiny úplně jinak. Přírodní bohatství a jedinečné druhy zvířat, ryb, hmyzu, ptáků, rostlin a dalších mizí závratným tempem. „Jsem rád, že jsou tu děti. My staří toho už moc neovlivníme. Vy všechny ty úžasné věci v přírodě ale budete schopní ovlivňovat, posouvat dál a přírodu chránit. A budete si ji snad užívat ještě celkem nedotčenou,“ prohlásil.

V závěru besedy pak Jakub Vágner odpovídal na dotazy dětí i dospělých. Jedna z otázek mířila na jeho největší sladkovodní úlovek. Tím je více než třímetrová arapaima. Posluchače zajímalo, zda při výpravách využívá místní průvodce.

Až na výjimky se prý snaží jít vždy svou cestou a trofejní rybu chytit na základě vlastních poznání, zkušeností a také omylů. „Obecně nemám rád v životě zkratky. Ty mě nikam neposunuly. Snažím se odjakživa jít svou vlastní cestou a překážky zdolávat sám. Je to delší, bolestnější, namáhavější, ale ve finále je výsledek úplně jiný a pro mě cennější. A že umím chytat ryby? Je to moje profese, dělám to celý život. Zase neumím opravit auto jako automechanik. Toho si zase vážím já, že někdo něco takového umí a je dobrý řemeslník,“ poznamenal na závěr dobrodruh.

Po přednášce pak následovala autogramiáda a společné fotografování.

