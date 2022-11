„Protihlukové stěny v černé barvě se mi popravdě moc nelíbí. Snad to není finální verze a něco se s tím ještě provede. Teď to vypadá, jako by se projíždělo městem, které drží smutek,“ řekl Deníku například jeden z místních starousedlíků Eduard Boháček.

Zástupci Správy železnic, která je investorem rekonstrukce, podle mluvčí Nely Eberl Friebové na vizuální podobě protihlukových stěn pracují s městem. Stejně jako na vzhledu opěrných zdí, nových podjezdů pod tratí a podchodu na nástupiště ve stanici Adamov zastávka.

VIDEO: Rekonstrukce koridoru Brno – Blansko. Podívejte se jak pokračuje

„Některé protihlukové stěny necháme osázet zelení, na jiných bude vzor podle schválené projektové dokumentace. Na dalších částech zpestří povrch řízené graffiti. To řešíme ve spolupráci s místními umělci. Zdi u silnice pak z velké části pokryjí popínavé rostliny,“ sdělila mluvčí Friebová. Vše má být hotovo do června příštího roku.

Její slova potvrdil adamovský starosta Roman Pilát. Podchod na železniční zastávku vyzdobí jako před několika lety graffiti v podání místních tvůrců. „Tehdy jsme navrhli motivy Josefovského údolí, Alexandrovy rozhledny nebo Nového hradu. Inspirovali jsme se podobnou výzdobou podchodu na vlakovém nádraží v Blansku. Myslím si, že se to povedlo a chceme to zopakovat,“ upřesnil Pilát.

Podle dalších obyvatel Adamova je více než vzhled protihlukových stěn důležitější jejich funkčnost. Rámus z projíždějících vlaků jim totiž dlouhá léta rušil spánek. „Do Adamova jsme se přistěhovali před lety a hluk ze železnice nás obtěžoval. Hlavně v létě při otevřených oknech. V údolí se hodně rozléhal. Postupně jsme si zvykli, ale ne úplně. Čekám, že se to teď po rekonstrukci železnice výrazně změní. Jednak budou kolem tratě protihlukové stěny a také mají jezdit modernější soupravy,“ reagoval obyvatel bezmála pětitisícového města Michal Reich.

Boskovičtí hledají nové dodavatele energií. Utratí desítky milionů navíc

Podle Piláta si místní na hluk ze železnice stěžovali dlouhodobě. Radnice nechala v minulosti přes hygieniky provést hluková měření a snažila se sjednat nápravu. Marně. Měření ukázala, že hodnoty hladiny hluku při průjezdů vlaků byly nejčastěji v pásmu v pásmu sedmdesát až pětasedmdesát decibelů.

„Po všech korekcích a přepočtech pro železniční dopravu se však nakonec vše dostalo pod limitní hodnoty. Od nových protihlukových stěn a dalších úprav na železnici si slibujeme vyřešení tohoto letitého problému,“ dodal starosta Pilát.