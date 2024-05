Tenisová hala v Blansku zůstává nafouknutá. Služby zkouší nový model

Elektrický formule

Labyrint dosahuje výšky téměř šest metrů a je na patra. Jeho součástí je trampolína, skluzavka, spider síť, průlezky a další herní prvky. Dole se pak v oddělené části počítá s prostorem pro nejmenší děti. Z kavárny je pak vidět na celou plochu, kde se budou děti pohybovat. Velkou atrakcí budou podle všeho zmíněné formule na elektrický pohon. „To až uvidí naši dva rakeťáci, tak u vás budou chtít i spát,“ okomentovala vtipně novou atrakci jedna z maminek.

Technický náměstek blanenské dopravní společnosti Tomáš Vykydal uvedl, že před samotným pronájmem prostor do jejich úprav investovali zhruba dva a půl milionu korun. „Musely se demontovat čtyři squashové kurty, udělat nové omítky a vymalovat. Vyrovnaly se podlahy a musela se vybudovat nová kotelna a nainstalovat radiátory,“ upřesnil rozsah prací za ČAD Blansko Vykydal.

Zdroj: HOPík - Blansko

Ruku k dílu přiložili také žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy Blansko pod vedením Evy Juračkové. Se štětci a barvami jich do dětského centra napochodovalo pětadvacet. „Já namalovala pro sjednocení krajinu a děti pak zvířata. Každé z nich tam nechalo svůj rukopis a myslím, že se to povedlo na výbornou. Není to jen tak, jak se říká, jít s kůži na trh. Namalovat si předlohu na papír a pak ji několikanásobně zvětšenou přenést na zeď, aby to vypadalo věrohodně. Zvířecí motivy jsme zvolili z naší domácí přírody. Není přece nutné všude malovat žirafy a exotická zvířata. I takový jezevec je přece krásný,“ popsala práci svých žáků Juračková.

Jako v dětském pokoji

Společník Jana Starého z Hopík SB Tomáš Broum dodal, že herní labyrint je koncipovaný jako jeden velký dětský pokoj. Pro děti od jednoho do patnácti let. Rozměrná prolézačka je certifikovaná, krytá sítí a splňuje bezpečnostní normy. Každý rok musí také projít revizní prohlídkou. Broum už podobné herní centrum provozuje ve Žďáru nad Sázavou. „V dnešní době telefonů a počítačů je těžké od nich řadu dětí odtrhnout. Myslím, si, že pro rodiče v Blansku nabídneme dobrou alternativu. Ve Žďáru funguje. Děti jsou tam v zábavním centru v pohybu delší dobu, rozvíjí se jim motorika a spojení jsou i dospělí,“ uvedl Broum s tím, že v Blansku se jedná o investici v řádech milionů korun.

Podobné zastřešené místo s celoročním provozem pro rodiče s dětmi ve dvacetitisícovém městě a jeho nejbližším okolí dlouhodobě chybí. I na to dvojice podnikatelů sází. Počítají s kapacitou do stovky lidí. Konkurovat zábavním aktivitám v nedalekém Brně chtějí v Hopíku i cenami. Ty budou podle Brouma a Starého kopírovat vstupné ve Žďáru. Tam mají dospělí vstup zdarma, platí jen za děti. Dopolední vstup na necelé dvě hodiny tam stojí sto deset korun. Za odpolední od půl dvanácté do půl šesté si příchozí připlatí necelých čtyřicet korun. Závěrečná hodina a půl, od půl šesté do sedmi večer, je pak vyjde na sedmdesát korun.

„Chceme, aby vstupné bylo pro místní rodiče s dětmi dostupné a návštěvu Hopíku si mohli dovolit i několikrát za měsíc, nejen třeba těsně po výplatě. Nabídneme také pronájem celé herny s kavárnou pro různé oslavy nebo akce,“ poznamenal již dříve Jan Starý.

Squash už netáhl

Sportcentrum Squash vybudoval v Blansku před lety podnikatel Vlastimil Chládek. V ulici Nádražní ho zkolaudoval v roce 2001 a uvnitř byly čtyři squashové kurty. O šest let později objekt koupila společnost ČAD Blansko a hernu provozovala dalších jedenáct let. Uzavřela ji v roce 2018. Od té doby byla budova opuštěná až dosud. „O squash byl stále menší a menší zájem. Návštěvnost upadala, až jsme hernu před šesti lety zavřeli. Byl tam také problém s poškozenou střechou, kterou teklo. Promítlo se to i do vnitřního zařízení. Hlavně do podlah. Kurty jsme demontovali a zlikvidovali. Prostory jsme chtěli pronajmout. Jednali jsme s několika obchodníky, ale ztroskotalo to na špatném přístupu ohledně zásobování,“ přiblížil snahu o nový impuls pro bývalé sportoviště Tomáš Vykydal.

ČAD Blansko nechalo před epidemií koronaviru vypracovat studii, které ve zmíněném objektu počítala s ordinacemi lékařů. Jednalo se o projekt Dům zdraví. „Počítal s vestavbou jednoho patra, kde by byly ordinace lékařů. Jenže už tehdy byl odhad investice někde mezi patnácti až osmnácti miliony, a to bylo opravdu hodně. Nakonec jsme do toho nešli,“ poznamenal Vykydal.

V roce 2021 došlo na bývalém Sportcentru Squash k opravě střechy a na podzim loňského roku pak společnost začala jednat se zmíněnou dvojicí podnikatelů ze společnosti Hopík. V lednu pak podepsala pronájem prostor na dobu neurčitou.