Nebála se však jít do rizika a rozjela eshop z regionálními produkty z Moravského krasu. Pojmenovala ho S láskou ke krasu.

„Oslovila jsem řadu drobných výrobců keramiky, sýrů, uzenin, paštik nebo svíček z Moravského krasu. Kvůli kovidu mají problém s odbytem svého zboží, tak je to taková vzájemná výpomoc. Nabídku průběžně rozšiřujeme o koření, sirupy nebo čaje. Každý z výrobků má příběh, který si vždy ráda poslechnu. V žádném případě nechci jen něco přeprodávat ve velkém. Výrobek mě musí oslovit,“ říká energická žena.

Sází na malé domácí výrobce s rodinnou tradicí, srdečnost a vstřícnost lidí. Zatím krátce po otevření obchod dotuje ale myslí si, že domácí výrobky a regionální gastronomie skrývají velký potenciál. Jeho využití má však zatím podle ní velké rezervy. „Kolikrát mi přijde, že lidé znají Moravský kras jen jako jeskyně nebo propast Macochu. Přitom je tady tolik šikovných řemeslníků a výrobců regionálních potravin. Proč, když sem turisté přijedou, by si odsud nemohli odvést třeba krásnou keramiku nebo si dát nějakou specialitu z regionálních zdrojů,“ dodává Rossi.

Gastronomii podle svých slov opustit nechce, i když je kvůli epidemii koronaviru stále tento obor velmi nejistý. Pracovat jako šéfkuchařka v cizím podniku už ale nebude. Soustředí se na vlastní podnikání. „Vydělala jsem si sice pěkné peníze, ale bylo to na úkor času, rodiny a zdraví. Bylo to velmi tvrdé. Na druhou stranu jsem získala obrovské zkušenosti. Nebojím se žádné práce. Ráda se odrážím ze dna k novým výzvám a nápadům. Je to pro mě svým způsobem motivace. Chtěla bych časem dělat rauty na svatbách nebo různých akcích právě z produktů z Moravského krasu. To si myslím, že má budoucnost. Jsem optimista, věřím, že se to jednou zlomí a mé plány mi vyjdou,“ říká.

Když na to přijde, nebojí se doma klidně vzít do ruky například zednické nářadí a opravuje rodinné stavení na okraji Kulířova.

V minulosti v něm fungovalo řeznictví. Spolu s manželem a rodinou v něm před časem vybudovali apartmán U Rossniček. „Za ubytovací služby jsme dostali nedávno regionální značku Moravského krasu. Snažíme se cílit na rodiny s dětmi z měst a přiblížit jim přírodu s venkovem. Nabídnout pohodu a rodinné zázemí. Časem bychom tady chtěli vybudovat i zázemí pro menší svatby a akce. Sama bych to samozřejmě nezvládla. Velkou oporou je mi manžel, rodina a kamarádi,“ usmívá se mladá žena.