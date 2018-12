Sloup - Holka, co hraje na bicí, působí v kapele vždy tak trochu exoticky. Mladá bubenice Marcela Čachotská ze Sloupu na Blanensku říká, že lidé na ni většinou reagují dobře. „Většinou to obdivují nebo čekají, co předvedu, a pak za mnou přijdou překvapení, že jsem dobrá,“ usmívá se devatenáctiletá dívka.

Hrát začala jako malá na kyblíky. Pak jejího otce napadlo, že by mohla bubnovat na opravdové bicí. „Řekla jsem si, že to zkusím, takže v devíti letech jsem přešla na bubínek a později na bicí soupravu,“ popisuje své začátky. Hraje už deset let, na Základní umělecké škole Blansko ji čeká poslední rok studia.

Po dokončení školy chce dál působit v místních kapelách. „Moje hlavní skupina je už čtyři roky Infernet. Letos v létě jsme vyhráli soutěž Otvírák Morava Park festu,“ popisuje.

Kapela hraje své vlastní písničky především na koncertech. Čachotská občas vystupuje sama. V uskupení Sigma Pumpa několikrát hrála na bicí nebo na cajon.

Loni se jako jediná z České republiky dostala do finále světové soutěže Hit Like A Girl. Jde o internetové klání pro bubenice z celého světa. Probojovala se do finále pětadvaceti nejlepších dívek a po veřejném hlasování skončila druhá v kategorii do osmnácti let s cover verzí skladby od Lady Gaga.

TEREZA HANUSOVÁ