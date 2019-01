JABLOŇANY - Včerejšek se zapíše zvláštním písmem do kroniky obce Jabloňany. Poprvé v historii obce totiž v tamní malotřídce otevřeli druhou třídu.

První školní den v základní škole v Jabloňanech. | Foto: Deník/Leona Paroulková

„Vždycky jsme měli jen jednu třídu. Druhá třída je velký úspěch. Největší zásluhu na tom, že sem našly cestu i děti z Boskovic, má ředitelka školy Zdeňka Marková, která odvádí výbornou práci,“ uvedl starosta obce Pavel Hlaváček.

Do dvou tříd včera nastoupilo osmadvacet dětí od prvního do pátého ročníku. Z toho šest prvňáků, z nichž tři budou dojíždět z Boskovic. „Tuto školu jsme si vybrali proto, že je malá, je tady více zajištěn individuální přístup, na děti jsou kladeny větší nároky, co se týká samostatnosti,“ vysvětlila maminka malého Sebastiana Dagmar Hamalová.



Děti, zejména prvňáčky, včera čekalo vskutku pohádkové přivítání. Ředitelka v převleku královny, princezny, trpaslíci, plaváček, perníčky z perníkové chaloupky či koláče od Karkulčiny maminky učinily první školní den dětem nezapomenutelným. Mezi školáky je pak pasoval sám starosta. „Moc se mi to všechno líbilo, asi budu chodit do školy ráda,“ svěřila se prvňačka Markéta Nečasová.