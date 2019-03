Šošůvka – Nedělní brzké odpoledne u zatopeného lomu nedaleko Šošůvky v Moravském krasu. Běžně v tuto dobu místo, kde se dají lidé spočítat na prstech jedné ruky. V neděli je to ale bez nadsázky nejdůležitější místo pro milovníky chladné vody. Koná se tam již osmý ročník otužileckého plavání.

Cestu k lomu hodinu po poledni lemují zaparkovaná auta. Kolem vyvýšených břehů se začínají seřazovat desítky lidí a hledají si místo, ze kterého budou mít co nejlepší výhled. Připravují se také otužilci. Již za chvilku rozčeří hladinu lomu, kterou ještě pokrývá led.



Řada z plavců se oblékla do kostýmů a paruk. Nedělní plavání si chtějí náležitě užít. „Pro mě je to srdeční záležitost. Jsem tady už od prvního ročníku otužileckého plavání. A kolikrát jsem plaval v lomu? To se ani nedá spočítat, pocházím totiž ze Šošůvky,“ říká Pavel Mikulášek, který se pro tuto příležitost oblékl do retro pruhovaných plavek s laclem.



Dostat plavce do vody ale není snadné. Hlavní organizátor otužileckého plavání Andrej Dzuba je musí několikrát vybízet, aby šli ke břehu. „Plavci se baví, fotí se a neposlouchají. Ješět jednou prosím, aby se přesunuli k vodě,“ opakuje do mikrofonu Dzuba.