/FOTO/ Dokument o blanenské výtvarnici Irmě Charvátové měl v uplynulých dnech premiéru v místním kině. Pedagožku, kurátorku a držitelku ceny města za kulturu představil další díl z cyklu Živá paměť o významných osobnostech Blanska.

Dokument o blanenské výtvarnici Irmě Charvátové (vpravo) měl v uplynulých dnech premiéru v místním kině. | Foto: Město Blansko

Irma Charvátová pracovala jako metodička pro foto, film a výtvarnictví na Okresním kulturním středisku. Dále působila jako vedoucí závodního klubu v Závodním klubu ROH ČKD Blansko, vyučovala na Základní umělecké škole Blansko a dlouhá léta pracovala také v Galerii města.

Moderátorské role se při premiéře nového dokumentu chopil galerista a někdejší ředitel městské knihovny Pavel Svoboda, který Irmu Charvátovou na pódiu důkladně vyzpovídal.

„Při své práci jsem potkala a stále potkávám spoustu zajímavých a inspirativních lidí, od kterých se může člověk učit a dává mu to spoustu zkušeností do vlastního života a tvorby. Jsem za to ráda,“ uvedla Charvátová.

Záběry z domova i vernisáže

Autoři filmu z tvůrčí skupiny Audiovisual Jan a Radek Popelkovi natáčeli dokument přibližně dva roky. Zahrnoval záběry z domova výtvarnice i její vernisáže.

„Natáčelo se i v době covidu, kdy se zastavil čas, a možná jsme se ve filmu snažili trochu zachytit i tuto atmosféru. Je to intimní a komorní film, a já jsem Irmě vděčný, že jsme mohli v této těžké době společně pracovat na tomto projektu,“ popsal režisér Radek Popelka.

Celý dokument je k vidění ZDE.