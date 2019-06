Zástupci města na to uvolnili šest set tisíc. „K částce jsme dospěli při srovnání s jinými městy, která mají rozpočet už zavedený. Inspirovali jsme se hlavně ve Žďáru nad Sázavou,“ uvedl blanenský starosta Jiří Crha.

Podrobný postup, jak navrhovat úpravy ve městě, je na webových stránkách města. Zájemcům jsou při podávání návrhů k dispozici i odborní poradci. O tom, které z nich se uskuteční, rozhodnou místní v hlasování.

Podobně to funguje už například ve Znojmě nebo v Hodoníně. Tam mají místní k dispozici dva miliony. „Náklady jednotlivých navrhovaných úprav by se měly pohybovat mezi padesáti tisíci až půl milionem. Měly by obsahovat obrázky či jiné upřesňující dokumenty,“ poznamenal mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček.

Podle pravidel by však Hodonínští neměli chtít například opravy chodníků a silnic.

KAROLÍNA TOMEČKOVÁ