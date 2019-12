S opravou azylového domu v ulici Sladkovského začnou dělníci příští rok a skončí v roce 2021. V současnosti nabízí osm bytů pro matky s dětmi. Po rekonstrukci jich objekt nabídne dalších šest. „Dojde také k rozšíření nabídky. Azylový dům bude nejen pro ženy s dětmi, ale i pro muže a rodiny s dětmi, případně i samotné ženy,“ řekl ředitel blanenské charity Pavel Kolmačka.

Vlastníkem budovy, kde dříve sídlila mateřská školka, je město. Opravy přijdou zhruba na třicet milionů korun, ze kterých drtivou většinu pokryje dotace.



Přestavba zchátralé ubytovny na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka bude stát kolem čtrnácti milionů. Nově v ní budou klubovny sportovních oddílů a kanceláře městské společnosti Služby Blansko, která se ve městě stará o sportoviště.



V budově bude mít kancelář také pobočka České unie sportu. Počítá se také s toaletami pro návštěvníky přilehlého fotbalového a atletického stadionu. „Stejně jako s prostorami, kde se mohou konat různá školení,“ uvedl jednatel Služeb Blansko Zdeněk Grünwald.



Nové zázemí uvítají například blanenští atleti, kteří mají na nedalekém stadionu zázemí ve stavební buňce. Ta slouží jako kancelář, šatna i sklad v jednom. „Doteď jsme na stadionu fungovali vlastně jako bezdomovci. Na vlastní zázemí se samozřejmě těšíme,“ informoval už před časem trenér blanenských atletů Jiří Ošlejšek.



Rozpočet také počítá s další etapou úprav v blanenském sídlišti Zborovce a přípravou projektu přemostění na Staré Blansko.



V Boskovicích investují kolem dvaceti milionů do rekonstrukce tamní nemocnice. Přes dvacet milionů budou stát úpravy v lokalitách Milánovy, Podlesí a chodník v Pilském údolí. Příští rok mají dělníci také dokončit finální etapu oprav v letním kině, které už stály několik desítek milionů. Ve své době patřilo kino k největším ve střední Evropě. „Dělníci pokáceli stromy za promítacím plátnem a strhli původní objekt, kde byla pokladna. V nové budově počítáme se zázemím pro účinkující. Budou tam také veřejné bezbariérové toalety pro návštěvníky kina. Část prostor využijeme jako sklad,“ uvedl vedoucí boskovického kina Tomáš Marvan.



Na jaře přijde na řadu rekonstrukce promítacího plátna. Vše má být hotové do června, kdy začne promítací sezona. „Chtěli jsme opravy urychlit a proto jsme zbývající práce spojili do jedné finální etapy,“ poznamenal boskovický místostarosta Lukáš Holík.



Do rozsáhlé opravy letního kina už Boskovičtí v posledních letech investovali několik desítek milionů korun. „Příští rok už bude kino kompletně opravené. Otázkou zůstává jeho zabezpečení. Tam jsme se ještě nerozhodli. Zda areál celý oplotit a uzavřít, nebo ho nechat přístupný. Možná by stačily jen kamery. Ještě to musíme vyhodnotit. Kino je totiž součástí volně přístupného parku,“ dodal Holík.