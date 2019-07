Blansko – Blanenská Informační kancelář Blanka rozšířila od začátku července provozní dobu. Obyvatelé a návštěvníci města do jejího sídla v Rožmitálově ulici mohou nově přijít sedm dní v týdnu.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Alena Šrámková

Rozšíření umožnila dotace z Jihomoravského kraje. „Letos bude dotace využita nejen na víkendový provoz informační kanceláře, ale také na výrobu nových propagačních materiálů o Blansku,“ uvedla vedoucí kanceláře Martina Hejčová. V sobotu je otevřeno od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin, v neděli od 13 do 17 hodin.