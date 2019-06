Letní rozšíření provozní doby kanceláře dotuje kraj. „Letos dotaci využijeme nejen na víkendový provoz informační kanceláře, ale také na výrobu nových propagačních materiálů o Blansku,“ uvedla vedoucí kanceláře Martina Hejčová.

Upřesnila že v červenci a srpnu bude otevřeno od pondělí do pátku od devíti ráno do šesti hodin večer. V sobotu od devíti do dvanácti a pak od jedné do pěti hodin odpoledne. V neděli pak od jedné do pěti hodin odpoledne. Stejně jako ve státní svátky 5. a 6. července.