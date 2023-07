Ve volném čase ale fungují jako nadšení amatérští herci v komunitě Divokého západu ve westernovém městečku v Boskovicích na Blanensku. V sobotu si tam zahráli v unikátním projektu Western Symphony. „Bylo to naprosto skvělé. Spojení hraných scén s kaskadéry na koních a vážné hudby nemělo chybu. Krásně to do sebe zapadlo. A známé filmové melodie v podání orchestru byly velmi silné. Chvílemi jsem měl úplně husí kůži, jak to bylo autentické,“ říká krátce po skončení sobotní hodinové show Jan Machálek.