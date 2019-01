Ráječko - Stále více měst a obcí na Blanensku zakazuje podomní prodej. Přesto to ale někteří prodejci zkouší a obtěžují lidi. A dokonce jim i nadávají.

Strážníci kontrolují podomní prodejce. Ilustrační snímek. | Foto: Jan Vraný

Minulý týden přišel do domu Marie Opatřilové z Ráječka muž středního věku. Nabízel jí smlouvu na výhodný tarif pro volání z mobilního telefonu. Když ho důchodkyně po prostudování smlouvy odmítla, byl na ni sprostý. V Ráječku je přitom zakázaný podomní prodej.„Prodejce byl hodně neodbytný. Tvrdil, že tento tarif je určený pro lidi nad pětašedesát let a je tak výhodný, že mu smlouvu už ten den v Ráječku podepsalo třicet lidí," popsala žena.

Smlouva byla ale hodně obsáhlá, takže si chtěla všechny její podmínky přečíst. „I se SIM kartou mi ji nechal doma do druhého dne. Po přečtení podmínek jsem zjistila, že by pro mě smlouva byla nevýhodná, a tak jsem se rozhodla, že ji nepodepíšu. Když se prodejce druhý den vrátil pro SIM kartu a smlouvu, už ani nezvonil u brány a šel rovnou do domu. Byl na mě nepříjemný, když zjistil, že jsem se rozhodla nepodepsat. Když odcházel, sprostě mi nadával," vylíčila jeho chování důchodkyně.

Podomního prodejce neodradilo ani to, že v Ráječku už od února letošního roku platí zákaz podomního prodeje. Za jeho porušení hrozí i několikatisícová pokuta. „Vím, že zákaz platí, na policii ani na obecní úřad jsem ale nevolala. Nevýhodnou smlouvu jsem totiž nepodepsala. Myslím si ale, že pod takovým nátlakem se mnoho hlavně starších lidí nechá přesvědčit, aby smlouvu podepsali," řekla Opatřilová.

Raději volat na policii

Podle starosty Ráječka Víta Rajtšlégra zatím na radnici žádné stížnosti místních lidí na porušování zákazu podomního prodeje nemají. „Zatím nám sem nikdo nevolal. My jako obec s tím stejně moc nenaděláme, nemáme totiž přestupkovou komisi. Je tak lepší volat přímo policii nebo se obrátit na přestupkovou komisi do Blanska," vysvětlil starosta Ráječka.

S porušováním zákazu podomního prodeje se setkali už i Adamovští. „Zákaz u nás platí od jara letošního roku. Podomní prodejci se tady přesto občas objeví. Místní ale o zákazu vědí a v takových případech volají často na úřad. Ve většině případů se tak daří prodejce přistihnout při porušování vyhlášky. Policisté ho identifikují a případ jde do správního řízení," řekl starosta Adamova Roman Pilát. O tom, že se ve městě pohybují podomní prodejci, upozorňuje adamovský úřad lidi i městským rozhlasem.

Zakázat podomní prodej se nyní rozhodli i v Olešnici. „Návrh už minulý týden schválili radní a nyní ještě několik dní potrvá, než vyhláška nabude účinnosti," řekl starosta Olešnice Zdeněk Peša.

I v Olešnici totiž měli někteří lidé s podomními prodejci nepříjemný zážitek. „Jedné paní bušil na dveře prodejce s tím, že jí chce nabídnout výhodnou cenu elektrické energie. Paní mu otevřela s tím, že nemá zájem. V tu chvíli se ale ten samý člověk začal vydávat za zaměstnance úřadu vlády a nutil ji, aby mu donesla všechny smlouvy na elektřinu, které doma má. Proto jsme využili možnosti změnit náš tržní řád a podomní prodej zakázat," uvedl Peša.

Olešničtí tak od nynějška mohou na neodbytné podomní prodejce zavolat policii. „Nebo se mohou obrátit na městský úřad a na městskou policii. Do zpravodaje města také vložíme cedulky s výrazným nápisem Zákaz podomního prodeje a s citací z našeho tržního řádu o zákazu podomního prodeje. Ty si mohou lidé v Olešnici pověsit na dveře či na poštovní schránku. Nebo je mohou dát přímo podomním prodejcům, kteří u nich zazvoní a víc jim nemusí vysvětlovat," dodal olešnický starosta.

K zákazu podomního prodeje se v poslední době přidává stále více měst a obcí na Blanensku. Prodejci mají vstup zakázán například v Blansku, ve Velkých Opatovicích, v Kunštátě, v Cetkovicích nebo v Petrovicích.