Už dvaapadesátý ročník Valtických vinařských trhů začíná v sobotu dopoledne slavnostním zahájením, poté pokračuje každoroční výstavou a přehlídkou vín. Na vinařskou slavnost každoročně přijíždí okolo čtyř tisíc lidí a těší se velké oblibě i u zahraničních návštěvníků, zejména ze Slovenska a Rakouska.

Kdy: sobota od 10.00 až neděle do 22.00

Kde: Zámek Valtice a blízké okolí

Za kolik: vstupenka na slavnostní zahájení 1000 korun, vstupné na trhy 100 korun, sklenička 40 korun, katalog 40 korun

„Na trhy se s přítelem těšíme, byli jsme minulý rok a celá atmosféra byla na vysoké úrovni. Navíc Jízdárna je opravdu krásná,“ řekla Deníku Linda Celnarová, která již teď ví, že do Valtic přijede i příští rok.



Návštěvníky čekají opravdové vinné lahůdky. „Porota uděluje v každé kategorii nebo každé odrůdě vína jen jedinou zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili. Získaná ocenění, třeba pohár Champion Valtických vinných trhů, hodnotí sami vinaři velmi vysoko. K degustaci proto jdou ty nejlepší vína ve střední Evropě,“ řekl k vystavovaným vínům nadcházejícího ročníku předseda organizačního výboru valtických trhů Marek Šťastný.



Šampiony Valtických vinných trhů pro rok 2019 se staly Ryzlink vlašský, výběr z hroznů od vinařské firmy Mikrosvín Mikulov a Grand cuvée červené, pozdní sběr z produkce valtického Moravína.



V sobotu odpoledne se současně s degustací koná dražba tří vín, v minulosti oceněných titulem Šampion Valtických vinných trhů, jejíž výtěžek putuje na charitativní účely. Příchozí se mohou zapojit i do tradičního pokusu o překonání rekordu v řetězovém přiťuknutí medailovým vínem. Loni se do řetězce zapojilo 556 návštěvníků.



Pořadatelé připravili i letos občerstvení a doprovodný kulturní program s vystoupením cimbálových muzik a dalších kapel. Zájemci mohou navštívit i přednášku velkého propagátora pití vína, profesora a kardiologa Milana Šamánka.



Valtické vinné trhy jsou jednou z nejprestižnějších a nejoceňovanějších vinařských akcí roku na Břeclavsku. Jde zároveň o nejstarší celostátní soutěž vín v České republice s mezinárodní účastí, která navazuje na více než stopadesátiletou historii vinných trhů ve městě. Akci její příznivci nazývají vinařským Wimbledonem.



MICHAL ŠEFARA, ZPRAVODAJOVÉ ROVNOSTI

