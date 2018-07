Hvězdná obloha bývalému učiteli učarovala. Zatmění sledoval i v Kalifornii

Letovice - Hvězdy, planety, obloha. To je svět šestaosmdesátiletého amatérského astronoma Jaroslava Chloupka z Letovic na Blanensku. Této zálibě věnoval bývalý učitel většinu života. Páteční úplné zatmění Měsíce si samozřejmě nenechá ujít. „Vždyť se jedná o nejdelší úplné zatmění Měsíce v tomto století. Dalšího takového se už nedožiji, protože k němu dojde až za sto pět let. Dalekohled mám nachystaný, stejně jako blok na poznámky. Oblohu pozoruji každý den. Je to můj koníček,“ usmívá se čiperný důchodce.

dnes 14:09 SDÍLEJ:

Nějaké rozsáhlé přípravy však nedělá. „Zatmění potrvá dlouhou dobu. Začne od půl desáté večer a skončí před čtvrt na dvanáct. Maximální fáze nastane kolem dvaadvacáté hodiny a dvaadvacáté minuty. Měsíc v úplňku se zbarví do oranžova. Pokud bude jasná obloha bez mraků, půjde u nás zatmění sledovat pěkně prakticky odkudkoliv. Mimo velká ozářená města však v tmavších oblastech na čistém nebi krásněji vyniknou i hvězdy,“ dodává muž. Před sedmadvaceti lety se mu do paměti vryl nevšední zážitek. Podařilo se mu dostat no Spojených států a do Mexika, kde navštívil některé známé observatoře. V červenci tehdy sledoval v Kalifornii na mořské pláži také úplně zatmění Slunce. ČTĚTE TAKÉ: Snad bude hezky, doufají lidé. Uvidí nejdelší úplné zatmění Měsíce 21. století Trvalo asi šest minut. „Bylo tehdy vedro pětatřicet stupňů a při zatmění klesla teplota ke dvaceti. Zešeřilo se a nastalo hrobové ticho. Neskutečný zážitek,“ vzpomíná na výpravu za oceán důchodce. O astronomii se letovický rodák začal zajímat na střední škole. Podrobněji pak na vysoké škole. A své poznatky pak předával i žákům jako učitel na základní a později i na střední škole. „Vždycky jsem dětem dával takové pětiminutovky o astronomii a snažil se oživit hodiny fyziky. Napsal jsem k tomu i knížku. Dělal jsem také besedy, povedlo se mi dostat na řadu mezinárodních konferencí a setkat se se známými vědci,“ říká dlouholetý člen České astronomické společnosti. A co ho na astronomii nejvíce láká? „Moc se mi líbí jeden citát od Platóna. Astronomie nutí duši hledět vzhůru a vede nás z tohoto světa do jiného. To je naprosto výstižné,“ pokyvuje. ČTĚTE TAKÉ: Mladý rybář z Adamova chytil gigantického sumce. A dal mu svobodu

Autor: Jan Charvát