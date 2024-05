„Přípravy teď vrcholí. V květnu jsme dokončili výměnu elektrorozvaděče, který zásobuje veškeré technologie koupaliště, dělaly se ale i další drobné opravy a úpravy. Ta největší se týká herní sestavy na dětském hřišti," popsal vedoucí provozu aquaparku Pavel Ševčík. Původní dřevěná sestava z roku 2006 už by totiž neobstála kontrole. Samotná oprava by přitom byla podobně nákladná jako nové prvky.

Kdy přesně aquapark otevře bude ale záležet na počasí. Aktuálně vše směřuje k sobotě 1. června, tedy na Den dětí. „Zatím je to ale jen předpoklad, voda, kterou napouštíme, má řádově 14 stupňů a my ji postupně ohříváme, potřebujeme ji ohřát na 23 až 24 stupňů," vysvětlil Zdeněk Grünwald, jednatel společnosti Služby Blansko, která aquapark provozuje.

Celodenní 9.00 - 20.00

Dospělí

130,-Kč

Důchodci, mládež do 150 cm

110,-Kč

Děti 0 - 1 rok

zdarma

Děti 1 - 6 let

70,-Kč

Rodinné vstupné

370,-Kč

rodiče + 2-3 děti do 150 cm (max. 4 osoby)

Odpolední 14.00 - 20.00

Dospělí

110,-Kč

Důchodci, mládež do 150 cm

90,-Kč

Děti 0 - 1 rok

zdarma

Děti 1 - 6 let

60,-Kč

Rodinné vstupné

320,-Kč

rodiče + 2-3 děti do 150 cm (max. 4 osoby)

Večerní od 18,00 - 20,00

Dospělí

70,-Kč

Důchodci, mládež do 150 cm

70,-Kč

Děti 0 - 1 rok

zdarma

Děti 1 - 6 let

zdarma