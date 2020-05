Živo bylo před osmou ráno také před základní školou v adamovské ulici Ronovská. Devítiletou třeťačku Terezu tam vyprovázela s mladším bratrem například Jiřina Voškerušová. „Dnes ráno jsme si připadali jako prvního záři. Měli jsme strach, že něco zapomeneme, ale dobře to dopadlo. Z mého pohledu je dobře, že se školy otevřely. Děti se uvidí s kamarády a naskočí do pravidelného režimu s brzkým vstáváním. Určitě se uleví i rodičům. Skloubit domácí výuku s prací je náročné,“ řekla žena.

Dcera se před školou vítala s kamarády. „Na spolužáky jsem se moc těšila. A taky na paní učitelku. Hlavně, že už nebudou on-line hodiny na internetu. Vyučování ve třídě mě baví víc,“ usmála se školačka.

Její spolužák Štěpán dorazil před školu s čerstvě utrženou pivoňkou v plastové lahvi od mléka s vodou. „Pro koho ta kytka je? To neprozradím. Je to překvapení,“ poznamenal chlapec.

U Frňků vypravovali ráno dva školáky. Nejstarší syn si mohl pospat. Chodí to šesté třídy a bude se učit doma. „Po dlouhé době jsme si museli nařídit budík. Kluci ale ráno fungovali parádně. Rychle se oblékli a nasnídali. Bylo vidět, že se do školy opravdu těší. Jeden chodí do první a starší do třetí třídy. S přihlášením do výuky jsme neváhali. Byla to jasná volba,“ dodala maminka.

Podle učitelky ze 3. B Lenky Dohové nastoupila do třídy skupina patnácti dětí. Víc nebylo podle hygienických nařízení možné. „Dnes to bude takový seznamovací den. Výuku máme v jiném patře a třídě, než obvykle. Musíme si tam nejdříve přenést kufříky s věcmi. S dětmi jsme byli v kontaktu při on-line výuce a pro všechny to bylo něco nového. I teď ve škole si musíme zvyknout na úplně jiný režim,“ uvedla učitelka.