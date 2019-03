Nejtěžší bylo podle nich překonat počáteční nervozitu a stud. „Myslím, že nás to v prvním kole hodně ovlivnilo. Je těžké stát před kamerami a soustředit se na otázky, natož na ně správně odpovídat,“ říká Huličný.

Spolu s týmem ho do studia vyslala učitelka Lenka Bukovská, která se se svými svěřenci této soutěže účastní pravidelně již řadu let. „Nebýt jí a její pomoci při přípravě, určitě bychom neuspěli. Dost nás potrápily vědomostní otázky, na které jsme museli velice rychle odpovídat. Zvlášť záludné pak byly ty o světových pohořích,“ vzpomíná na lednové natáčení v Ostravě Prokešová.

Oba se shodují, že druhé kolo šlo již o poznání snáz. „Právě druhé kolo bylo hodně napínavé, naši konkurenti z Gymnázia v Novém Jičíně byli silní. No a ve třetím kole už šlo vše jako po másle,“ popisuje Huličný.

Do soutěže by se se spolužáky určitě přihlásil znovu. „Byla to skvělá zkušenost. Hodně nám pomohlo i to, že jsme za sebou měli silnou oporu v hledišti. Do Ostravy nás totiž vyrazilo asi pětatřicet,“ překvapuje mladík.

Podporu vnímali i při příjezdu do školy. „Všichni nás plácali po zádech a na chvíli jsme pro ně byli machry. Ale už je ta euforie opustila,“ usmívá se Huličný.

Poslední díl vítězného tažení mohou lidé zhlédnout v České televizi Déčko v sobotu 2. března pět minut po půl dvanácté dopoledne.