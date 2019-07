Zatímco z Panského dvora se v sobotním podvečeru linou tóny britské kapely Timbertwig, na scéně letního kina diváky pro změnu rozehřívá nizozemské duo Mr Sterile Assembly. Ti, kdo dávají přednost mluvenému slovu, mohou ve stejném čase zavítat do Klášterního sklepa na cestopisný stand-up Tělocvikářkou na Kavkaze.

Návštěvníci mají na výběr z desítek hudebních a divadelních vystoupení, filmových promítání, workshopů, literárních čtení a výstav. Festival má za cíl upozornit na pohnutou historii města Boskovice a s ním spjatého židovského osídlení. „Na tento festival jsem přijel poprvé, byl jsem zvědavý, jak to tady vypadá. A je to vážně super, nic mi tu nechybí. Jako bych na chvíli vstoupil do jiného světa; všichni se na sebe usmívají, všeho je tu dostatek – jídla, pití, kultury i možnost relaxace,“ usmívá se Aleš Krátký z Prostějova.

Anežka Tomášková z Olomouce naopak festival židovské čtvrti navštěvuje pravidelně. „Patří už neodmyslitelně k začátku léta. Setkám se zde s přáteli z různých koutů republiky a společně prožijeme pár nádherných dnů. Jsme ubytovaní ve stanovém městečku,“ říká účastnice festivalu, která právě přišla z hradu, kde se celé odpoledne hrála divadelní představení, do areálu u Zámeckého skleníku.

Zde si vybere něco z bohatého výběru občerstvení a zamíří do letního kina na hudební vystoupení. „Těším se na Katarziu a kapelu Zrní,“ dodává.

Prohlídky židovské čtvrti letos obohatily výtvarné instalace ve veřejném prostoru. Volnou chvíli malí i velcí vyplňují šachovou partií u Zámeckého skleníku. Pořadatelé myslí i na děti, které kromě možnosti volného pobíhání po parku mohou navštívit dětský filmový stan v kempu, v němž se ráno a večer promítají pohádky. Na festivalu ovšem lze také například podepsat petici za zrušení klecových velkochovů nebo se zapsat do registru dárců kostní dřeně.