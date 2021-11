Děti stojí za páskou a v pátek krátce po desáté hodině dopoledne sledují taktické cvičení hasičů, záchranářů a policistů. Ti se sjíždějí k největšímu rybníku na Blanensku k simulované hromadné dopravní nehodě. Už jsou tady. První z hasičů přibíhají ke zraněnému cyklistovi. Další se věnují posádkám tří havarovaných aut. „Jak jste na tom? Kolik vás je v autě?“ volá jeden ze zasahujících mužů do okýnka převráceného auta.

Všude se rozléhá křik a nářek zraněných. „Pomoc, dělejte něco. Já chci odsud. Strašně to bolí, aú!“ naříká jedna z figurantek se zakrvácenou tváří.

Přijíždí několik sanitek se záchranáři, další jednotky hasičů a policisté. Vše běží jako na drátkách a každý ví, co má dělat. Část zraněných je potřeba z nabouraných aut vyprostit pomocí speciální techniky a hydraulických nůžek.

Hysterický záchvat

Jedna ze zraněných se hasičům vytrhává a běží k figuríně cyklisty. Ten vážnou nehodu podle scénáře nepřežil. Dívka má hysterický záchvat, hasiči ji odvádějí stranou. V jednom autě má dálaší ze zraněných amputovanou nohu. Hasiči ji po prvotním ošetření balí do termofólie a odnášejí na nosítkách. „Ještěže je to jenom cvičení. Nechtěl bych to zažít na vlastní kůži,“ říká jeden z diváků za páskou.

Přihlížející školáci mají z akčního cvičení hasičů, policistů a záchranářů oči navrch hlavy. A hlasitě komentují jejich práci. „Ve škole se o záchraně života a první pomoci učíme. S dětmi opakujeme také důležitá telefonní čísla. Do školy chodí hasiči a jsme zapojení do programu Hasík,“ dodává Jitka Teturová ze Základní školy Jedovnice.

I když se jedná jen o cvičení, kulisy jsou velmi věrohodné a méně odolným lidem z toho běhá mráz po zádech. „Dnes tady jednotky zasahují při simulaci vážné dopravní nehody s velkým počtem zraněných. Těch bylo patnáct a mrtvý cyklista. Jedná se o taktické cvičení, které je připraveno podle předem stanoveného plánu. Kontrolujeme, jestli stanovené příjezdové časy a činnost zasahujících jednotek v reálu sedí,“ vysvětluje velitel blanenské hasičské stanice Roman Opluštil.

K dopravním nehodám a technickým zásahům podle něj hasiči z Blanenska vyjíždějí častěji než k požárům. S vyprošťováním zraněných lidí z nabouraných aut mají letité zkušenosti a například jednotka z Boskovic patří při závodech v této disciplíně k absolutní republikové špičce.

Byl to zážitek

K autentičnosti pátečního cvičného zásahu přispívají také výkony komparzistů z řad studentů třetího a čtvrtého ročníku Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy Blansko. Namaskování je dokonalé. Krvavé tváře, řezné rány a hlavně jejich herecké výkony jsou naprosto přesvědčivé. „V minulosti naši studenti dělali figuranty například při nehodě převráceného autobusu u Holštejna. Byl to pro ně zážitek. Dnes je tady od nás ze školy čtrnáct dívek a jeden chlapec. Studenti z oborů praktická sestra a zdravotnický asistent,“ říká jejich doprovod Eva Tichá, která na blanenské škole vyučuje odbornou praxi a první pomoc.

Zhruba po hodině je konec. Zranění jsou po ošetření naloženi do sanitek a ruch na parkovišti utichá. Prokřehlí studenti probírají detaily zásahu. „Při dopravní nehodě jsem přišla o nohu. Bylo zajímavé si cvičení vyzkoušet na vlastní kůži,“ usmívá se jedna ze studentek Andrea Staňková.

Její spolužák Daniel Kouřil dopadl o fous lépe. Jako spolujezdec při simulované nehodě utrpěl otevřenou zlomeninu stehenní kosti a krvácel do hrudníku. „Bylo to hodně autentické. Vžil jsem se do toho pořádně, jsem trošku herec. Jestli se mi v hlavě nepromítlo, že bych se někdy v podobné situaci skutečně ocitl? Nepřipouštím si to,“ dodává sedmnáctiletý mladík.