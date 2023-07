Nejrůznější druhy lišek, hřiby smrkové nebo bedle. Zhruba podobně by mohly být zaplněné košíky houbařů, kdyby v jihomoravských lesích nacházeli úrodu. Výjimkou by nebyly ani pečárky či některé holubinky. „Pokud se počasí změní, mohly by vyrůst také teplomilné druhy hub, jako je hřib královský, muchomůrka císařská nebo dokonce hřib satan. Ty se vyskytují i v teplotách kolem pětadvaceti stupňů Celsia,“ vyjmenovala Hana Ševčíková z Mykologického klubu Moravské zemské knihovny v Brně.

Podle odbornice prospěje houbám teprve dlouhotrvající déšť, který do půdy skutečně prosákne. Nepomáhajíc totiž ani náhlé přívalové srážky, které po zemině pouze stečou. „Bohužel nemám křišťálovou kouli, abych dokázala říct, jestli a kdy se situace zlepší. Všechno záleží podle počasí, dokud nebude pořádně pršet, nebudou růst ani houby. Tak dlouho trvala na jižní Moravě práce na odvodňování, až se ji povedlo odvodnit zcela dokonale,“ pokračovala Ševčíková.