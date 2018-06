Hřbitovy hlásí plno. Přibudou stovky míst i kolumbária

Jižní Morava – Lidé z Vavřince na Blanensku pohřbívali dlouhá léta příbuzné v sousedním Sloupu a Petrovicích. Zejména pro starší byly cestování a údržba tamních hrobů problematické. Nyní se Vavřinečtí dočkali vlastního hřbitova. Slavnostně mu požehnají v sobotu, fungovat začne v červenci. „Určitě to ocení především důchodci. Dojíždění pro ně musí být dost nepohodlné,“ řekla jedna z tamních žen Alena Vybíhalová.

Nové místo posledního odpočinku ve Vavřinci má přes tři sta míst. „Toto číslo zahrnuje i urnový háj. Do budoucna počítáme s tím, že na nový hřbitov lidé přesunou ostatky svých příbuzných ze hřbitovů ve Sloupu a Petrovicích. To ale může trvat několik desítek let,“ uvedl starosta Vavřince Miloslav Novotný. Stavba hřbitova stála sedm a půl milionu korun.

V řadě obcí a měst na jihu Moravy řeší nedostatek hrobových míst. Ve Znojmě se o nezbytnosti rozšíření centrálního hřbitova mluví už roky. Kdy však radnice dá této akci zelenou, není nyní jasné. „Je hotová projektová dokumentace, která řeší jak rozšíření, tak i návrh parkovacích míst. Prozatím město ale jeho skutečné rozšíření v plánu nemá. Nejsou pro to ani vyčleněné peníze z letošního rozpočtu,“ sdělila mluvčí tamní radnice Petra Maršounová.

Rozšíření hřbitovůBŘECLAV

• rozšíření centrálního hřbitova: 40 urnových hrobů, místo pro kolumbária včetně 63 schránek, vsypová louka, oplocení, dlažba, přístupové cesty, studna • náklady 13 milionů Kč

BUČOVICE (Vyškovsko)

• 1 400 míst nestačí, zadaná studie na rozšíření hřbitova

VAVŘINEC (Blanensko)

• nový hřbitov: přes 300 hrobových míst

• náklady 7,5 milionu Kč

VELKÉ PAVLOVICE (Břeclavsko)

• vypracovaná studie na rozšíření hřbitova, jednání o výkupu pozemků

• první etapa 430 hrobových míst



Přestože jsou volná místa na druhém hřbitově v Louce, obyvatelé o ně zájem nemají. „Moc se tomu nedivím. Menší hřbitov v Louce je neosobní, chybí tam vzrostlé stromy, které rostou na centrálním, má divnou atmosféru,“ svěřil se důchodce Jaroslav Švarc.



Místa pro nové hroby už chybí na hřbitově ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku. „Máme vypracovanou studii. Stále ale jednáme o výkupu pozemků,“ uvedl místostarosta Petr Hasil. V první fázi vytvoří asi 430 hrobových míst. „Letos už to nejspíš nestihneme,“ dodal Hasil.



To v nedalekých Velkých Bílovicích už začali s rozšiřováním nynějšího hřbitova. Kromě desítek míst, která mají vystačit na následujících deset let, tam postaví i kolumbárium.



V Břeclavi letos upraví tamní centrální hřbitov se zhruba dvěma tisíci místy. Ta už nestačí. Po rozšíření přibude čtyřicítka urnových hrobů, místo pro kolumbária včetně třiašedesáti nových schránek. S novým oplocením, dlažbou, přístupovými cestami a vsypovou loukou mají úpravy stát třináct milionů korun.



Podle Zdeňka Slavíčka z pohřební služby v Boskovicích na Blanensku dávají pozůstalí v současnosti přednost zpopelnění. Ale není to pravidlo. „Nedá se říct, že by kremace výrazně převyšovaly obvyklé pohřby. Na venkově a mezi věřícími je obvyklejší pohřbívání do země. Ve městech je to často naopak,“ přiblížil majitel pohřební služby.