Jedovnice – Je libo kapra, lína, tolstolobika nebo amura? V Jedovnicích jsou o víkendu k dostání ryby nejrůznějších druhů. Čerstvé, právě vytažené z rybníka. Koná se tam totiž již tradiční slavnostní výlov rybníka Olšovce. A ujít si ho nenechaly ani stovky stánkařů a především tisíce návštěvníků.

O tom, že je akce vyhlášená široko daleko svědčí už v sobotu dopoledne stovky aut zaparkovaných snad v každé jedovnické ulici. Opravdový rozměr celé akce se ale návštěvníkům ukazuje až při příchodu k Olšovci. Jeho hráz i okolní břehy lemují stovky stánků s nejrůznějším zbožím. „Pojďte na svařáček, ten vás zahřeje!" láká kolemjdoucí jeden ze stánkařů. Kromě horkého voňavého nápoje si však návštěvníci mohou koupit třeba boty, šátky, papuče z ovčí kůže, grilovaný sýr nebo klobásu, malované perníčky, povlečení nebo třeba proutěný košík či zajímavý šperk. Z nepřeberné nabídky zboží jde až člověku hlava kolem. A také z množství lidí, kteří kolem stánků korzují a kličkují mezi sebou a také mezi loužemi a blátem.

Velcí zdraví kapři

To hlavní dění jedovnické akce se ale odehrává až na hrázi u bašty. Asi pětadvacet rybářů tam totiž ze zbytku vody vypuštěného rybníka vytahuje další a další ryby. „Sešli jsme se v šest hodin ráno, abychom poprvé zatáhli sítě. Na první zátah se podařilo chytit dost ryb mezi nimiž byli candáti, amuři, líni, štiky a samozřejmě i kapři, kteří jsou letos krásní, velcí a zdraví. Přeje nám i počasí, takže zatím jsme spokojení," říká šéf jedovnických rybářů Josef Kocman.

Ryby po výlovu musí rybáři roztřídit. „Třídíme je do kádí hlavně podle druhu a také podle velikosti. Část úlovku dáme tady rovnou na stánky na prodej, něco schováme na vánoční trh. Kapitální ryby půjdou zpátky do rybníka, teď se na ně však můžou návštěvníci podívat v bazénu na hrázi. Jsou to především krásní velcí kapři, ale třeba i štika," vypráví Kocman s tím, že jedovničtí rybáři dělají všechnu práci tradičním způsobem. „Děláme všechno ručně a nepoužíváme žádné moderní mechanizace. Práce při výlovu je proto dost a akce tak trvá dva dny," vysvětluje Kocman.

Nejvíce na odbyt jde kapr, tolstolobik a amur. „Největší zájem je o ryby tak okolo dvou a půl kila, tak velká je ale spíš násada, takže my už tu máme spíš ryby větší, tak okolo tří a půl až do šesti kil. Přesto je o ryby velký zájem a lidé hodně kupují," říká jedovnický rybář Zbyněk Hamerský, který na výlovu Olšovce prodává ryby v jednom z mnoha stánků.

Dva kapry si na akci koupili i manželé Macháčkovi, kteří do Jedovnic přijeli z Brna. „Jednoho si uděláme ještě tento víkend, dokud je čerstvý, druhého dáme do mrazáku a necháme si jej asi na Vánoce. Na výlov Olšovce jezdíme skoro každý rok. Jednak kvůli stánkům, kterých je tady rok od roku víc a samozřejmě také koupit si nějakou dobrou rybu," říkají manželé.