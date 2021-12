Rekonstrukce více než sto hektarové přehrady poblíž třetího největšího města na Blanensku, kterou spravuje Povodí Moravy, je v plném proudu. „Stavaři nyní současně pracují na rozšíření spadiště. Práce probíhají plynule a zatím vše nasvědčuje tomu, že se sanace podaří dokončit před koncem zimy. Zvýšené průtoky na konci zimy využijeme pro napouštění nádrže tak, že se v květnu dostaneme přibližně o osm metrů nad stávající úroveň hladiny,“ řekl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Fakta o přehradě



* Začátek výstavby: duben 1972

* Uvedení do trvalého provozu: říjen 1979

* Přímý investor: Povodí Moravy- Brno

* Celkové náklady na stavbu: 127,263 milionu korun

* Objem nádrže: 11,643 milionu metrů krychlových

* Výška hráze nade dnem: 28,5 metru

* Délka hráze v koruně: 126 metrů

* Průměrný dlouhodobý roční průtok: 0,644 metrů krychlových za sekundu

* Délka vzdutí nádrže: 4,7 kilometru

* Největší šířka přehrady: 397 metrů

* Největší hloubka: 27,3 metru

* Zatopená plocha: 110,9 hektaru

* Účel: kompenzační nadlepšení průtoků ve Svitavě, trvalé zajištění minimálního průtoku, výroba elektrické energie, rekreace, sportovní rybářství, protipovodňová ochrana

Rekonstrukce vodní nádrže Letovice začala na podzim a potrvá bezmála tři roky. Bude stát téměř 230 milionů a hlavním cílem je zvýšení zabezpečení rozsáhlé vodní plochy. Od začátku října platí na rybářském revíru Křetínka 1, který napájí stejnojmenná říčka, zákaz lovu. Velká část nádrže je nyní bez vody a osádka ryb je koncentrovaná v prostoru u hráze. „Na hladině máme zatím v provozu dva provzdušňovače a hodnotu kyslíku ve vodě sledujeme na mobilní aplikaci. Zatím je to i díky chladnému počasí dobré. K úhynu ryb nedošlo. Klíčové bude, kolik do přehrady nateče vody na jaře, a jak rychle se oteplí. To se nedá předpovědět. V zásobě máme další provzdušňovače,“ řekl Deníku předseda letovického rybářského spolku Radek Zemánek.

Dodržování zákazu lovu ryb podle něj namátkově kontrolují policisté. Dodal, že zatím žádné jeho porušení neřešili. Snížené hladiny využijí i krajští silničáři při opravě silničního mostu, který vede přes část přehrady. „Letos počítáme se sanací mostních pilířů. Kvůli tomu dojde k lokálnímu omezení dopravy. Celková rekonstrukce mostu je nyní v počátcích přípravy,“ uvedl nedávno Petr Holeček z odboru kanceláře jihomoravského hejtmana.

Součástí nákladných úprav je také odbahnění části přehrady. Těžká technika už vybudovala provizorní příjezdové cesty a připravila staveniště. „Těžba sedimentů začne zkraje příštího roku. Bahno se bude ze dna nádrže bagrovat v místech od přítoku až po starou zatopenou silnici mezi obcemi Křetín a Lazinov. A také v Lazinovské zátoce. Kromě zlepšení kvality vody se těžba sedimentů projeví i na snížení náchylnosti k rozvoji sinic v nádrži v období letních měsíců,“ upřesnil Petr Chmelař.