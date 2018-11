Hrát si na vítěze? Něco diktovat není dobrá cesta, říká adamovský starosta Pilát

Brno – Jedno volební období a dost. Právnička a bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová v říjnu skončila své šestileté působení v Senátu za brněnský okrsek číslo 59, znovu už nekandidovala. „Na to, že jsem byla většinu času nezařazenou senátorkou, myslím si, že to, co se mi podařilo, je až zázrak,“ řekla.