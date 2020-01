/VIDEO/ My tři králové jdeme k vám, nese se mrazivým sobotním dopolednem v mnohých obcích na Blanensku. Nejinak je tomu i ve Sloupu. Kašpar, Melichar i Baltazar navštěvují jednotlivé domácnosti a přejí lidem štěstí a zdraví v novém roce.

Ve Sloupu na Blanensku začala o víkendu Tříkrálová sbírka. | Video: DENÍK/Marie Kalová

Jejich koleda zazní u každých dveří v obci. Některé zůstanou zavřeny, ovšem mnozí lidé je vítají se širokým úsměvem, drobným občerstvením, sladkostmi a příspěvkem do zapečetěné kasičky. Během let si již zvykli tři krále začátkem ledna očekávat. „Vy jste šikovní, to je dobře, že se této služby zhostila další generace,“ vítá Lenka Štěpaníková koledníky, jakmile dozpívají koledu.