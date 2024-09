„Před pěti lety jsme tady u nádraží koupili pozemek s tím, že na něm postavíme rodinný domek. Jako první jsem naplánoval zahradní domek s dílnou. Mělo v něm být zároveň zázemí a prostor pro naše děti na hraní. Syn Jakub už od tří let hlásí, že bude strojvedoucí. Chtěl jsem ho trošku popostrčit a dopřát mu něco, co já neměl. Opravdickou lokomotivu se všemi těmi tlačítky a vybavením. Žena se popravdě zpočátku zhrozila, ale pak to doma prošlo. V kabině si syn hrál společně s mladší sestrou a já mohl pracovat na stavbě domu,“ vysvětluje hlavní impuls pro nevšední stavbu Frgal.

Na dráze už pracuje třicet let. Léta jako výpravčí a v poslední dekádě pak jako regionální dispečer. U železnice je zaměstnaná i jeho manželka. „Přes známé, nadšence, kteří dávali v Turnově dohromady staré vyřazené mašiny, jsem se dostal ke kabině lokomotivy vyrobené v roce 1970. Jde o takzvaného Brejlovce, který jezdil v severních Čechách. Odkoupil jsem ji a na zahradě postavil betonový základ imitující rám, na který se část kabiny i s ovládacím pultem pomocí jeřábu instalovala. Pak jsem teprve dostavěl dílnu a až potom se pustil do základů rodinného domu,“ vzpomíná Frgal.

Už samotný transport z Turnova do Skalice na vleku za osobním autem byl podle něj velký zážitek. „V odpolední dopravní špičce přes Hradec Králové to bylo něco. Ale dobře to dopadlo, dojeli jsme bez nehody,“ směje se při vzpomínce na převoz části lokomotivy muž.

Dílnu postavil vlastníma rukama, stejně jako o kousek dál rodinný dům. Podle svých slov si v životě kromě své profese vyzkoušel řadu řemesel a rád si jde svou cestou. Zednická, obkladačská, práce se dřevem? Dřevěná pergola u domku, schody, nábytek, podlahy? Žádný problém. Stejně jako před lety chata. „Nebojím se žádného řemesla a rád si dělám věci po svém,“ dodává zručný fachman.

Čelní stěna jeho dílny je pak zvenku stylově vyobrazena jako tunel, ze kterého lokomotiva vyjíždí. To je dílo streetartisty Jana Přibyla, který například v Bílovicích nad Svitavou nedávno vyzdobil podchody pod tratí regionálními motivy. S barvami to náramně umí, tvoří také například velkoplošná chorea pro fanoušky hokejové Komety.

close info Zdroj: Deník/Jan Charvát zoom_in Hračka pro syna i atrakce. Z dílny na zahradě ve Skalici vyjíždí Brejlovec. Se souhlasem Luďka Frgala

Syn Luďka Frgala sice už dává přednost simulátorům řízení vlaků na notebooku a má i jiné aktivity, ale do kabiny Brejlovce usedají i jiné děti a také dospělí. „Syn už sem popravdě moc nechodí, ale myslím, že svůj účel pro něj mašina na zahradě splnila. Lidé si ji tady fotí dost často, když mám čas tak je pozvu dál. Obdivují ji i děti, ze školy už tady byly opakovaně. Před časem stáli za plotem dva chlapíci v letech a lokomotivu si fotili na chytré telefony. Zavolal jsem na ně, ať jdou dál. Měli hodinu čas, než jim jel rychlík zpět. Byli to bývalí strojvedoucí ze severních Čech, co přímo na této mašině jezdili. Všechno si fotili a měli obrovskou radost, bylo to až dojemné,“ popisuje jednu z návštěv skalické lokomotivy železničář.

A co bude s mašinou na zahradě u Frgalových dál? Nevystřídá ji bazén nebo záhonek s rajčaty? „Zatím nejsem pod tlakem, že by mašina na zahradě překážela. Někde, jak se říká v šuplíku, mám v hlavě záměr interiér kabiny někdy v budoucnu renovovat, část přístrojové desky obnovit a propojit s monitorem. Udělat takový simulátor jízdy. Ale to je ještě hodně daleko. Na domě mám ještě dost dodělávek, nemá fasádu a peníze jsou potřeba jinde,“ uzavírá povídání Luděk Frgal.