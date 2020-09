Do lesa v okolí rodných Uhřic chodil už jako kluk s otcem. Vášnivým nimrodem a také houbařem. S košem vyráží Radomír Polák z Boskovic do přírody pravidelně i v sedmačtyřiceti.

Mezi přáteli a známými je to pan houbař, což potvrzují fotografie s hromadami hřibů. A také vyhlášený gurmán a výtečný kuchař. „Táta mě toho hodně naučil. Poznal jsem díky němu les, zvířata, stromy a zasvětil mě také do tajů houbařiny. Ze začátku mě samozřejmě musel na výpravy do lesa trochu navnadit žvýkačkou nebo nějakou sladkostí za odměnu. Ale později mě to chytlo,“ usmívá se muž s přezdívkou Cyrda.