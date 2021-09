Ve Velenu fungovala v letech 1983 až 1992 také kinokavárna. Za stoly si promítání tehdy mohlo vychutnat bezmála sedmdesát lidí. „Kinokavárny byly i v jiných městech. Ale Velen byl výjimečný v tom, že se tam podávalo jídlo v hotelové stylu. Jinde maximálně párek, klobása nebo něco ve stylu bufetu. V Boskovicích to na tu dobu bylo z mého pohledu svým způsobem dost nóbl. Pro hotelové hosty se jednalo o příjemné zpestření pobytu. Místní zase promítání spojovali s rodinnými oslavami nebo tam chodili s dětmi za odměnu na pohár a pohádku. Nebo když přijela návštěva, tak se chtěli pochlubit, vzít je za kulturou a dobrým jídlem,“ zavzpomínal Miroslav Novotný, který v tamní kinokavárně léta promítal.

Rozpočet demolice počítá s 3 500 tunami stavební suti. Práce mají skončit do 20. prosince a bourání přijde městský rozpočet na zhruba 2,7 milionu korun s daní. Hotel postavili Boskovičtí v takzvané Akce Zet v sedmdesátých letech minulého století. Slavnostně ho otevřeli 24. června 1977. V sousedství stál lihovar. Majitelé se u pozemků pod těmito stavbami od devadesátých let střídali jak na běžícím pásu. Nakonec plochy se zchátralým hotelem a lihovarem získal advokát Jan Paroulek. Ruina lihovaru šla k zemi v roce 2005.

Bagry už budovu hotelu zbouraly. Stejně jako kotelnu s garáží a prostory bývalé diskotéky. Zbylo jen několik obvodových zdí. Nyní přijde na řadu třídění, drcení a odvoz suti. „Hotel byl bytelný. Měl železobetonovou konstrukci vyplněnou betonovými bloky. Suť vydrtíme a zrecyklujeme. Materiál využijeme na zpevnění upravené volné plochy. Zlikvidovat musíme také základy starých objektů. Nebezpečný odpad tu nebyl. Jen střešní krytina obsahovala asfalt. Tu vytřídíme do kontejnerů a odveze se na skládku,“ dodal Sedláček.

„Pamatuji si, jak hotel ještě fungoval. Pak se nějak střídali majitelé a postupně to šlo do kytek. Velen se měl opravovat a plánovalo se tu snad nějaké bydlení pro důchodce? Už nevím. Zavřený je dlouho. Nemám problém s tím, že ruina zmizí a rozšíří se sportovní areál. Za mě nemělo zchátralý hotel smysl opravovat,“ řekl Deníku Pavel Žídek z Boskovic.

Z balkonu hotelu Velen měli hosté nádherný výhled na zříceninu hradu Boskovice. To už je historie. Teď je z něj hromadu suti. Těžká technika v těchto dnech udělala tečku za jeho více než čtyřicetiletou historií. | Video: Deník/Jan Charvát

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Z balkonu hotelu Velen měli hosté nádherný výhled na zříceninu hradu Boskovice. To už je historie. Teď je z něj hromadu suti. Těžká technika v těchto dnech udělala tečku za jeho více než čtyřicetiletou historií. Část pozemků, kde v minulosti stál také lihovar, město příští rok provizorně upraví pro místní skateboardisty. Na ploše v areálu Červené zahrady pak do budoucna počítá s výstavbou sportovní haly.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.