Většina blanenských restaurací smažák nabízí v pracovní dny i v poledním menu , kde s polévkou vychází do 150 korun. Mimo tuto dobu si pak strávníci připlatí jen za hlavní jídlo přibližně další padesátikorunu. „Smažený sýr si dávám v pivnici na sídlišti, kde bydlím a také v oblíbené Restauraci Na Pražci. Je to taková klasika, i když dnes již za nemalý peníz,“ poznamenal Michal Souček z Blanska.

„Vynechat v poledne z jídelního lístku smažený řízek s bramborový salátem nebo smažený sýr? Tak to opravdu nevím, co by to s hosty udělalo. Máme tu totiž štamgasty, kteří chodí vyloženě jen na tato jídla a jsou schopní si dát smažený sýr i několikrát týdně. Nevím proč to tak je, jsou to klasická jídla a lidé je mají prostě rádi. Když vezmou rodiče děti na slavnostní oběd, většinou se objednává právě smažený sýr a hranolky,“ řekla provozní Punkvy Světlana Tomková.

V tradiční restauraci v centru Blanska stojí v poledním menu smažený sýr s bramborem a tatarkou aktuálně 130 korun. Polévka se dá objednat zvlášť v ceně mezi patnácti až třiceti korunami.

Na smažený sýrový špíz s vařeným bramborem lákala v uplynulých dnech v poledním menu s polévkou také Restaurace a pivnice U Slunce. S korunovým dýškem vyšel takový oběd na rovných sto padesát korun. Na běžném jídelním lístku pak stojí sto dvaceti gramová porce sýra s vařenými bramborami a domácí tatarkou 203 koruny. „Někteří lidé brblají, co si v hospodě neřeknou za obyčejný smažený sýr. Neuvědomují si ale, kolik stojí vstupní suroviny. Sýr je totiž kolikrát dražší než maso. Musí se navíc oproti řízku opakovaně obalovat ve strouhance, vajíčku i mouce. V poledním menu se cenu samozřejmě snažíme kvůli stálým zákazníkům nabízet vstřícnější,“ uvedla provozní zmíněné restaurace Michaela Pazderová.

SMAŽÁK MIZÍ PRVNÍ

Deníku potvrdila, že smažený sýr se prakticky nedá z jídelního lístku vypustit, protože hosté si ho stále objednávají ve velkém. „Hospodský smažák a řízek jsou specifická jídla, na která hosté dlouhodobě slyší. Možná i proto, že se na nich nedá nic moc pokazit a prostě jim chutnají. Úplná prda jsou pak smažené tvarůžky. Lidé si možná říkají, než se s tímto pokrmem pracně dělat doma, kde jim rozpuštěný sýr často vyteče přes trojobal na pánvičku, tak si na něj raději zajdou do restaurace. Já to mám podobně. Když jdu někam vyloženě naslepo a ne cíleně na nějakou specialitu, třeba steak, tak si stejně dám nakonec smažený sýr. Mám to tak prostě už od dětství,“ usmála se Pazderová.

Smažený sýr. Ilustrační fotoZdroj: Shutterstock

Co se týká poledního menu, bývají právě smažené sýry a řízky u nich v podniku vyprodané jako první. „Je to prostě tutovka, sázka na jistotu. Na letní zahrádce jsme zkoušeli rozjet různé kulinářské speciality, steaky, ryby. Ale nechytilo se to. Byla to velká investice, kterou pak člověk v podstatě spláchl do kanálu. Když nabídnu i o víkendu hostům smažák s hranolkami nebo řízek, tak ho prodám. Není to sice žádné velké kulinářské umění a světová gastronomie, ale naši zákazníci to tak prostě mají nastavené,“ dodala podnikatelka.

V Moravském krasu na Blanensku je kvůli výtečné smažené specialitě sýrové trio vyhlášený Hostinec Pod Hradem v obci Holštejn. Labužníky láká zejména takto upravený plísňový sýr niva. Před dvěma dekádami jeho bochníky z mlékárny v Otinovsi dozrávaly přímo v nedaleké jeskyni Michalka. Od té doby už zrají přímo v prostorách mlékárny, ale smaženou nivu připravují v Holštejně dál. „Než vejdu do hostince, tak vždycky přemýšlím, co si dám. Pak sednu ke stolu a ani nechci jídelní lístek. Hned jde na stůl tradiční sýrové trio, většinou dvakrát, protože manželka to udělá stejně jako já,“ zavtipkoval jeden z občasných hostů tamního podniku Ondřej Kubíček.

NEJLEPŠÍ KOŘENÍ STROUHANKA?

Podle bývalého kuchaře Jaroslava Kotlána, který bezmála dvacet let vařil v kuchyni vyhlášeného Penzionu U Hraběnky v Petrovicích na Blanensku a také v Restaurace Obůrka, je smažený sýr bez nadsázky fenomén českého stravování. „Jak řekl jeden známý kuchař, tak nejpoužívanější koření u nás je podle všeho strouhanka. Kdyby smažák vypadl z jídelního lístku, tak by možná půlka lidí s nadsázkou umřela hlady. Smažák si lidé také rádi kupují v rychlém občerstvení v bulkách,“ řekl Deníku muž, který za svou letitou praxi připravil tisíce smažených sýrů.

Zavzpomínal, že když bývala rušná sobota a lidé vyrazili ve velkém do přírody na výlet spojený se zastávkou na jídlo, měl se v kuchyni co otáčet. „Když si vezmu, že se třeba dělalo dvě stě minutek, tak dobře třetina z toho množství byly vždy smažené sýry. Niva, hermelín, eidam. Češi jsou podle mě prostě řízkový a smažákový národ,“ dodal Kotlán a zároveň dal čtenářů tip, jak si oblíbený pokrm připravit doma.

Základem je podle něj opakované obalení v trojobalu, aby sýr na pánvičce při zahřátí nevytkl přes strouhanku do rozpáleného oleje. „Ve fritéze je to jiné, tam se sýr v rozpáleném oleji smaží ze všech stran. V domácích podmínkách je příprava trošku složitější a někteří lidé s tím bojují. Můj tip je obalený sýr na několik minut strčit před smažením do mrazáku. Sýr pak na pánvi měkne pomaleji a pokud se trojobal udělá poctivě dvakrát, tak nevyteče. Brambory, tatarka a smažený hermelín je lahůdka. I já si toto jídlo doma čas od času uvařím. Pokud se jedná o eidam, vyplatí se koupit kvalitnější a nešetřit,“ řekl na závěr Kotlán.