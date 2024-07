Domů tak Blanenští přivezli několik pohárů za medailová umístění v jednotlivých kvízech a také obří putovní pohár za celkové prvenství. Z Blanska soutěžilo ještě dalších pět týmů. Palačinky, Mafia, Želvy nežeru, Aspoň bod a rezervní tým vítězů All In lavička s Michalem Peterkou a Tomášem Farkašem, kteří ovládli doplňkové klání ve stolním fotbálku.

„Důležitý byl start. První kvíz jsme dokončili na třetím místě. V sobotu se nám nejdřív nedařilo a pak jsme se chytili. Pře posledním kvízem jsme byli na bedně, závěrečný kvíz se nám podařilo vyhrát a znamenalo to pak i celkové vítězství o jeden bod. Před největšími favority mistrovství. V pražském týmu byli tři lovci z televizní show Na lovu. Lišák, Kalkulátor a Belladonna. Všichni se s nimi fotili, na pódiu při vyhlašování jsem je pak trošku popíchl, že jestli chtějí, tak se mohou pro změnu teď zase vyfotit s námi. Bylo to z legrace, myslím, že to vzali sportovně,“ pousmál se Hlaváček.

All In mistrovství republiky v Hospodském kvízu vyhráli v roce 2021. O rok později byli druzí, loni skončili ve slabším složení až ve druhé desítce. V Pardubicích je čekaly stejně jako ostatní celkem čtyři vědomostní kvízy ve třech dnech, do celkového pořadí se sčítala všechna umístění.

„V čem je kouzlo našeho vítězného týmu? Každý ze členů má samozřejmě svoje silná odvětví, ale celkově si myslím, že je to rozsáhlý všeobecný přehled nás všech. Parádně se doplňujeme a málokdy se stane, že na otázku ví odpověď jen jeden člen týmu. I když i to se stává, ale nedá se říct, že na to spoléháme. Je to prostě týmová práce. Kvíz pravidelně hrajeme v Blansku několik let v restauraci Na Pražci, kde se scházíme každý čtvrtek vpodvečer. Teď tam přivezeme velký pohár,“ dodal Hlaváček.

V týmu mají podle něj vysokoškolské vzdělání jen tři členové, ale to vůbec ve finále nehraje roli. Vedle sebe sedí například instruktor autoškoly, učitelé, fotbalový rozhodčí nebo živnostník. Lidé přímo z Blanska nebo jeho okolí.

FENOMÉN HOSPODSKÝ KVÍZ

All In hrají Hospodský kvíz v Blansku, kde ho před více než deseti lety rozjel Tomáš Hloušek. Úspěšnou, rozrůstající se se firmu s několika zaměstnanci, která tyto vědomostní soutěže organizuje a dodává na klíč společně s parťákem Danielem Langerem.

„Vítězství All In na mistrovství republiky nebyl úplně blesk z čistého nebe. V minulosti už jednou vyhráli a byli druzí, ale to měli jinou konkurenci. Teď byla o poznání tvrdší. Téměř sto padesát týmů jedenáct set soutěžících. Proti sobě měli několik velmi nabitých týmů z Prahy, které dokázali ve finále nechat za sebou. Klobouk dolů. Samozřejmě mám radost, že vyhrál tým, který znám osobně a moderuji jejich kvízy, ale vítězství je jejich práce a vědomosti,“ poznamenal organizátor mistrovství republiky Tomáš Hloušek.

All In z Blanska vyhráli v Pardubicích mistrovství republiky v Hospodském kvízu. | Video: Se souhlasem Bohumila Hlaváčka.

S nápadem na pořádání pravidelných vědomostních soutěží si pohrával jako student ještě v dětském pokojíku v Adamově na Blanensku, kde žil v té době s rodiči. Inspiroval se soutěží z britských ostrovů.

„Nevyšla mi tehdy vysoká škola. S kvízem jsem se poprvé setkal v irském pubu v Brně, bylo to v angličtině a popravdě mě hned napoprvé velmi zaujal. Soutěž pochází někdy ze sedmdesátých let z britských ostrovů a je tam neuvěřitelně populární. Napadlo mě, že bych něco podobného mohl zkusit přes léto zorganizovat jako přivýdělek v mém okolí. Známý v blanenském Muzikografu mi nabídl prostory a docela se to rozjelo,“ zavzpomínal na začátky budoucího podnikání před časem v rozhovoru pro Deník Hloušek, který nyní žije v Bukovince.

A podnikatelský záměr mu vyšel náramně. V hlavní kvízové sezoně mezi únorem a květnem se podle něj soutěží ve třech stovkách hospod po celé republice. Týdně evidují kolem dvanácti tisíc soutěžících.

„Samozřejmě z toho máme s kolegou radost, že se Hospodský kvíz takto chytil. Pořád tento produkt chceme posouvat dál. Ještě nedávno se mistrovství republiky pořádala v Pardubicích v kongresovém centrum. Teď jsme už podruhé dokázali zaplnit hokejovou arénu, uvidíme, kam se to vyvine dál. Možná až tam postaví ještě větší hokejovou arénu? To byl samozřejmě vtip, ale počet týmů roste a Hospodský kvíz má stále více fanoušků, což je super,“ dodal Hloušek.