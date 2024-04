Jak s úsměvem vzpomíná, nápad na pořádání pravidelného soutěžního kvízu s moderátorem vznikl před více než deseti let v dětském pokoji v Adamově. Tam jako student bydlel u rodičů.

Zdroj: Youtube

„Nevyšla mi tehdy vysoká škola. S kvízem jsem se poprvé setkal v irském pubu v Brně, bylo to v angličtině a popravdě mě hned napoprvé velmi zaujal. Soutěž pochází někdy ze sedmdesátých let z britských ostrovů a je tam neuvěřitelně populární. Napadlo mě, že bych něco podobného mohl zkusit přes léto zorganizovat jako přivýdělek v mém okolí. Známý v blanenském Muzikografu mi nabídl prostory a docela se to rozjelo,“ vzpomíná na začátky budoucího podnikání Hloušek, který nyní žije v Bukovince a tuto sobotu oslaví jednatřicáté narozeniny.

MÍSTO PŘIVÝDĚLKU ÚSPĚŠNÁ FIRMA

Kvízy za vybrané startovné moderoval i zároveň připravoval soutěžní otázky. „Pamatuji si, že jsem první kvízy sestavoval doma na dvoupatrové posteli. Dole ležel brácha. Takže první impuls mého podnikání opravdu pochází z dětského pokoje,“ směje s Hloušek s tím, že původně plánoval kvízy jen přes prázdniny. Po nich byl připravený najít si práci.

Ale poptávka po nich byla stále větší a větší. Z hledání zaměstnání proto sešlo a se společníkem založil Hloušek firmu. „Viděl jsem v tom díru na trhu. V čem podle mě tkví kouzlo hospodského kvízu? Normálně chodí přátelé na pivo, kde donekonečna omílají stejné věci. Co v práci, jak dopadl, fotbal, jaké bude počasí? Když tato téma dojdou může být trapné ticho a nuda. Proč to tlačit na sílu. V hospodách se také kromě sportovních přenosů sledují právě i vědomostní soutěže v televizi. Řekl jsem si proč do toho nezapojit lidi aktivně, když o řadě z těch věcí stejně mluví a mají v nich určité vědomosti a často se trumfují, kdo toho ví víc. Probudit v nich soutěžního ducha. Když to funguje desítky let v zahraničních hospodách, tak pro ne tady. Jsme hravý národ a později se potvrdilo, že to byla trefa do černého. Za mě je to taková přidaná hodnota posezení s přáteli v oblíbeném lokále,“ dodává mladý muž.

První rok dodávali vypracované kvízy asi na deset míst. Pak na dvacet a postupně rostli. Vidle jim do úspěšně rozjetého podnikání ale hodila epidemie koronaviru. I toto špatné a velmi tvrdé období překonali. I díky pomocí on-line kvízů. Podle Hlouška pak v hospodách odstartovala po jejich vědomostní soutěži skokově obrovská poptávka.

„Šel jsem do toho v době, kdy jsem bydlel u rodičů, neměl hypotéku, rodinu. Kdyby mi to s kvízy nevyšlo, po půl roce bych šel normálně do práce. Vstupní náklady byly nízké. Z části startovného se platilo několika moderátorům v Brně, Kuřimi, Tišnově. Ve správný čas prostě do sebe všechno zaklaplo. Myslím si, že náš Hospodský kvíz je u nás už do jisté míry fenomén a jsem za to strašně rád. Kdo by před několika lety řekl, že v něm bude mistrovství republiky, ve kterém se utkají desítky týmů, celkem kolem tisícovky lidí,“ říká za provozovatele vědomostní soutěže Hloušek.

OBŘÍ DATABÁZE OTÁZEK

Za centrum hospodského kvízu i po letech označuje téměř domovské Blansko a tamní restauraci Na pražci, kde se hraje každý týden ve čtvrtek od sedmi večer. Tamní tým All In patří k republikové špice a před třemi lety vyhrál republikový šampionát. V současnosti už mají Hloušek s Langerem na míru udělaný softwarový systém s obrovskou databází otázek, kterou neustále doplňuje tým několika lidí. Obrazová i zvuková kvalita nabízených kvízů je už někde jinde, než před lety. Zájemci si mohou Hospodský kvíz stáhnout v on-line verzi a zahrát si například s rodinou na dovolené u moře.

„Mám práci snů, unikátní povolání. Je to tvůrčí záležitost. Příprava otázek je pro mě i po těch letech neustále zajímavá, i když udržet nastavenou laťku je těžké. A jaká je naše dlouhodobá vize? Moc rádi bychom Hospodský kvíz dostali ještě víc do širšího povědomí lidí. Vědí co jsou to šipky, stolní tenis, mariáš, ale zdaleka ne každý co je zmíněná vědomostní soutěž. To bychom rádi změnili,“ dodává muž, který se podílel také na dramaturgii populární televizní soutěže Na lovu.