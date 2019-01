Blansko – Hoši v sukních a dívky v kalhotách. Studenti prvního ročníku blanenského gymnázia probírali v hodině sociologie genderovou problematiku. Ošacením a uniformami se snažili s humorem demonstrovat, že v oblasti rovnosti pohlaví nemají předsudky.

Budova Gymnázia Blansko. | Foto: Deník / Jan Charvát

Uplynulo půl roku. Poslanec a místopředseda SPD Radim Fiala před několika dny jednou fotkou a komentářem na sociálních sítích odpálil „genderovou kauzu.“ A blanenské gymnázium se rázem propírá v celé republice. „Akce a škola dětem podprahově podsouvala, že je normální, aby muž chodil v sukni a že ten, kdo si to nemyslí, trpí předsudky. Sama škola na svých veřejně přístupných stránkách uvádí, že se jedná o tematiku takzvaného genderu,“ uvedl Fiala.

Akci označil za výsledek šílené a zvrácené genderové teorie. S názorem svého stranického kolegy souhlasí také blanenský zastupitel, poslanec a vysokoškolský pedagog Jan Hrnčíř z Blanska. „Tyto zvrácené genderové teorie nemají ve výuce na střední nebo základní škole co dělat, protože studenti nemají žádnou možnost se těmto obludnostem bránit. Ředitel gymnázia má jiný názor. Ať si každý udělá obrázek sám,“ řekl Hrnčíř.

Vedení blanenského gymnázia se proti Fialově komentáři ostře ohradilo. „Některé příspěvky v diskuzi pod komentářem byly naprosto nechutné. Šokovala mě agrese a vulgarita namířená na naše studenty a školu. O celé kauze se radíme s právníkem. Ale moc si od toho neslibuji. Pan Fiala má poslaneckou imunitu,“ řekl Blanenskému deníku Rovnost ředitel gymnázia Radek Petřík.

Fialův komentář nadzvedl také některé rodiče, kteří mají na gymnáziu děti. „Je to snůška lží a pitomostí. SPD použije vše, aby se zviditelnila. A spousta lidí jim to spolkne i s navijákem. Na druhou stranu je dobré, že to rozmázli. Podle mě se totiž ten člověk ukázal v celé své duševní nahotě. Za prohlášením školy a ředitelem stojím,“ řekl Petr Kolář z Blanska.

V podobném duchu mluvil i bývalý student blanenského gymnázia, dvacetiletý Martin Šebek. „Smutno je mi hlavně z toho, jak jsou lidi schopní naprosto slepě věřit čemukoli, co pan Fiala nebo Okamura napíší na svůj profil. Následné výrazy, které se objevovaly v diskuzi, mě doslova šokovaly. Slova o tom, že by někdo měl ředitele pověsit, že by všechny mlátili, až by je myšlenky na toto přešly, se mi zdála už přes čáru,“ uvedl mladík.

Blanenské kolegy podpořila i ředitelka Gymnázia Boskovice Alena Svanovská. „Tato kauza ukazuje, jak je jednoduché vytrhnout prakticky cokoli z kontextu, doplnit vhodným komentářem a zneužít dle vlastní potřeby,“ poznamenala Svanovská.

Sympatie blanenskému gymnáziu vyjádřil i jeho bývalý student a nyní zástupce ředitelky brněnského Gymnázia Akademia Ondřej Hýsek. „Jsem hrdý na to, že škola vede své žáky k překonávání předsudků a stereotypů, toleranci a respektu k jinakosti, diskuzi a kritickému myšlení. Část společnosti bude mít vždy strach z odlišností a bude kopat do názorových a jiných menšin.V tomto případě zatím pouze rétoricky,“ prohlásil Ondřej Hýsek.

Politolog Miroslav Mareš říká: Výhrůžky násilím? Netolerantní a nenávistné

Brno – /ROZHOVOR/ Komentář místopředsedy SPD Radima Fialy k aktivitám studentů blanenského gymnázia je podle politologa Masarykovy univerzity v Brně Miroslava Mareše netolerantní.



Lze názor politika Fialy považovat za extremistický?

Za extremistický takový názor nepovažuji. Je podle mě netolerantní k tomu, co studenti a studentky dělají, ale spadá do legitimní politické debaty. Pokud je pravda, že v diskusi někdo studentům vyhrožoval násilím, tak to je nenávistné a za určitých okolností i extremistické či dokonce protiprávní. Ale zodpovědnost za to mají autoři takových příspěvků.



Přibývá podobných vypjatých až extrémních názorů u českých politiků?

Zhruba od poloviny tohoto desetiletí je úroveň razantních vyjádření tohoto typu na přibližně stejné úrovni, což souvisí s využitím nových sociálních sítí a medializací jejich kontroverzního obsahu. Častější jsou obecné paušalizující výroky. (dak)