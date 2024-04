Další přechod v Dukelské nebude. Boskovičtí zvažují místo pro přecházení

Vadil jim například hluk a vjezdy aut. Připomínky mají i nyní, po roce zkušebního provozu, kdy horolezci s městem a ochránci přírody nastavili u stěny provozní řád s jasně danými pravidly a zavedli rezervační systém. Je v režii oddílu Lokomotiva Brno. „Řada věcí se změnila. Je tam větší pořádek, ale pořád se dost z nastavených pravidel nedodržuje. Například provozní doba, lidé co bydlí poblíž mají také stále problém s hlukem. Nechceme, aby se stěna zavřela, ale jen trochu klidu. Navrhli jsme teď některé úpravy, které podle nás jsou reálné. Například, aby byla třeba dva dny v týdnu stěna uzavřená a víc se kontrolovali její návštěvníci,“ řekla Deníku Hana Jedináková z lažánecké občanské aktivity.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Obyvatelé v blízkosti lezecké lokality měli problém také s tím, že návštěvníci chodili až na okraj svahu a házeli jim údajně do zahrad kameny. Mělo se jednat o děti. Na místě proto horolezci umístili loni dřevěné zábrany. „Ty ale moc nefungují. Kdyby se tam vysázely třeba šípkové keře nebo jiná zeleň a vytvořila se tak přírodní bariéra, tak by to bylo lepší. Možná by stálo provoz v dané lokalitě ošetřit nějakou městskou vyhláškou, takto mi to připadne, že některá nastavená pravidla jsou jak se říká per huba,“ uvedla Jedináková.

Vlaky na jihu Moravy bez průvodčích? Odboráři se postavili proti jejich rušení

Podle blanenského místostarosty Ivo Stejskala chtějí s horolezci doladit činnost správce, který bude na danou lokalitu dohlížet a kontrolovat ji. „Mám za to, že loni nastavená pravidla v praxi fungují. K vážným narušením pořádku podle mých informací nedochází. Několikrát jsem se tam byl podívat. U stěny je čisto, ohně se tam nerozdělávají a díky zábraně tam nejezdí ani auta. O připomínkách místních vím, ale ne všechny se dají ověřit jako opodstatněné,“ informoval Stejskal.

Dodal, že se jedná o unikátní lokalitu pro výcvik začínajících lezců, která nikde v okolí není. Pokud by horolezci povolení nezískali a ze stěny odstranili značené cesty, stejně by na volně přístupném místě mimo rezervaci nebylo možné pohybu lidí zabránit. „Provozním řádem, rezervačním systémem s omezenou kapacitou a dřevěnými zábranami jsme podle mého nastavili dobrý kompromis mezi zájmy horolezců a místními. I kdyby povolení nezískali, tak pohyb lidí tu nemůžeme zakázat. Je to volně přístupné místo. Takto to má nějaký řád a je to pod kontrolu. Chápu, že někteří místní tu byli zvyklí léta na klid, ale jedná se o výjimečnou lokalitu pro výuku lezení, která nemá v okolí obdoby,“ poznamenal Stejskal.

Letní festivaly. Na Blanensko přijede kapela Jelen, Tomáš Klus nebo Harlej

Antonín Tůma za Správu chráněné krajinné oblasti Moravský kras uvedl, že v dané lokalitě zasahovali na oznámení jednoho z místních. Stráž přírody pokutovala cizince, kteří v blízkosti stěny otrhávali zeleň. „Žádná další zásadní porušování provozního řádu ohledně ochrany přírody jsme nezaznamenali. Ohně se u stěny nerozdělávají, odpadky tam nejsou. Skupinka horolezců dokonce nedávno na okraji rezervace v katastru Lažánek vysbírala odpad z několika starých černých skládek. Odpadků bylo tak na tři přívěsné vozíky. Velké množství ho bylo například u hřbitova,“ řekl Tůma.

V lezecké komunitě se tato lokalita v Moravském krasu, kde byl dříve lom, nazývá Klettergarten Lažánky a je velmi oblíbená při výcviku začátečníků. Na skalním masivu bylo loni dvanáct hotových cest do délky patnácti metrů a obtížnosti 2+ až 4+ a jedna rozdělaná. A pravidla, která dosud platila? Otevřeno je od devíti hodin ráno do sedmi večer s tím, že v pozdějších měsících se může lézt jen za světla. Počet lidí u lezecké stěny je omezený na dvacet a musí se předem registrovat na webu horolezeckého oddílu Lokomotiva Brno, jehož zástupci se o stěnu starají. Samozřejmostí je zákaz stanování, rozdělávání ohně a odhazování odpadků.

Dětí s obezitou přibývá. Je to velký problém, říká primářka léčebny Bednaříková

Místní si před časem také stěžovali, že u stěny není toaleta a návštěvníci její okolí znečišťují. Radek Lienerth za brněnský lezecký oddíl tehdy uvedl, že její pořízení a provoz v řádu několika desítek tisíc ročně je pro klub nereálný. „V dosahu stěny je však benzínová stanice,“ sdělil již dříve Lienerth.