/FOTO, VIDEO/ Pánové Zdenda a Kurt odplouvají z Blanska do Černého moře. Všichni hejtři ukloňte se. Zdenda byl nejlepší farmář na okrese, teď bude nejlepší vodák. Umpa, umpa zpívejte hejtři, ale předtím se ukloňte. Umpa, umpa, šplouch, šplouch! Show bývalého farmáře Zdeňka Slouky z Blanenska a jeho parťáka Kurta Lockwooda pokračuje ve velkém stylu. Dvojice dobrodruhů vyplula v sobotu na obyčejném raftu za pár korun a s minimem vybavení. V plánu má prý dorazit až k moři. Jestli to tak skutečně bude a nejedná se jen o recesi, ukáží následující týdny.

Horečka, průjem a proražený člun. Dobrodruhy postavila na nohy česnečka od lidí | Video: Se souhlasem Zdeňka Slouky

Ze vzdálenosti zhruba tří tisíc kilometrů ukrojili amatérští vodáci za několik dní přes šedesát kilometrů. Po řece Svitavě spluli do Brna a ve středu kempovali u řeky Svratky v Uherčicích na Břeclavsku.

„Ahoj, ahoj. Zdravíme na Blanensko všechny hejtry, kteří nevěří, že to dokážeme. A taky všechny lidi, co nám drží palce a fandí. Teď jsme museli den a velkou část dalšího odpočívat. Dostal jsem asi úpal. Měl jsem průjem, horečku a zvracel jsem. Ještě mi pořád není dobře, tak si dáváme oraz,“ hlásil ve středu Deníku osmatřicetiletý Slouka.

Před nimi jsou Novomlýnské nádrže a pak řeka Dyje, Morava a konečně Dunaj. Do pátku chtějí dojet do Břeclavi, kde se konají velké městské slavnosti. Možná předtím ještě přenocují v kempu v Nových Mlýnech. „V Břeclavi na slavnostech doplníme palivo, protože Kurt už všechno ze zásob a z darů od fanoušků vypil. Chtěli bychom se tam zdržet asi až do neděle. Jak dál, zatím netuším. Na Slovensku to zatím totiž vypadá dost bledě. Dunaj je hodně rozvodněný, tak uvidíme, kdy vyrazíme dál po proudu. Zbytečně riskovat nechceme,“ dodal muž.

Zdroj: Se souhlasem Zdeňka Slouky

Jeho parťák se zatím prý zdravotně drží. „Po pravdě jsem myslel, že jako první odpadnu já. Schytal to ale Zdenda. Snad bude brzo cajk. Promokli jsme a prochladli v bouřce. Podpora lidí je ale neskutečná. Nosí nám jídlo, pití, na nohy nás postavila jejich výtečná česnečka. Fandí nám na dálku na sociálních sítích. Jezdí za námi na různá místa po cestě a pomáhají. Jeden třeba přistavil vytopené auto, kde se mohl Zdenda zahřát a usušit. Je to prostě bomba,“ popsal průběh plavby druhý z dvojice bizarní výpravy. Ta pluje na nafukovacím člunu pojmenovaném po Sloukově býkovi z farmy jako Ferda.

Po cestě už museli opravovat poškozený člun. Na řece Svitavě ho prorazili o kámen. Lepení ale podle Slouky zatím drží. „S výbavou za statisíce by k moři doplula spousta lidí. To pro mě nemá cenu. Levný člun jsme zvolili schválně. Teď už bychom měli plout nad dostatečnou hloubkou. Necháme se překvapit, co bude dál,“ řekl na závěr Slouka s tím, že plavu streamují živě na sociálních sítích.