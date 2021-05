Expozice zachytí vývoj areálu od roku 1940 prakticky až do doby zahájení výstavby památníku. „Největší část expozice je věnována období takzvaného cikánského tábora, od srpna 1942 do září 1943. Opomenuty nejsou ale ani další etapy. Areál fungoval jako kárný pracovní tábor a sběrný tábor v letech 1940 až 1942. Využíval ho také wehrmacht, později Rumunská královská armáda a Rudá armáda,“ uvedla za provozovatele památníku, kterým je Muzeum romské kultury, Bohdana Kuzmová Křepinská.

V Hodoníně u Kunštátu fungoval v letech 1945 až 1946 internační tábor pro odsunované Němce. Na konci čtyřicátých let z něj byl tábor nucených prací komunistického režimu.Desítky let bylo v Hodoníně u Kunštátu v místech bývalého cikánského tábora rekreační středisko s koupalištěm. To v roce 2009 stát odkoupil od soukromého vlastníka. Vybudování areálu s informačním centrem, přednáškovým sálem, venkovním amfiteátrem, replikou vězeňského baráku a původním barákem dozorců stál bezmála sto milionů korun.

Řada lidí nákladné vybudování památníku odsuzuje. Jejich názor nesdílí historička Eva Nečasová. „Na minulost nelze zapomínat. Romský holocaust mi přijde stále v pozadí. Myšlenka památníku s dobovými stavbami a reáliemi je výborný záměr. Takových míst u nás moc není. Stál sice hodně peněz, ale pokud má sloužit také k výuce mladé generace, tak s tím nemám problém,“ řekla Deníku Nečasová.

Na stálou expozici uvolnilo ministerstvo kultury 3,5 milionu korun. Vypracoval ji tým Národního pedagogického muzea a knihovny Jana Amose Komenského a historici Muzea romské kultury. Informuje také o tradici uctívání obětí a pietních aktech. „Je unikátní svým obsahem, rozsahem i umístěním. Romský holokaust je obecně připomínán jen okrajově nebo vůbec. V České republice půjde o největší expozici týkající se této smutné etapy 20. století. Návštěvníci si ji prohlédnou přímo v místě, kde se vše odehrálo,“ dodala Kuzmová Křepinská.

Slavnostní otevření stálé expozice plánují zástupci muzea na 15. července. Celý areál má být přístupný každý týden od středy do neděle o devíti hodin ráno do pěti odpoledne až do konce října. Vše ale závisí na opatřeních ohledně epidemie koronaviru. „Do Hodonína se naši žáci určitě v budoucnu vypraví. Pro školní výlety rádi využíváme místa v regionu. Jsou pro nás dostupná a hlavně člověk by měl znát historii svého okolí,“ uvedl ředitel Základní školy Sloup Pavel Dočekal.

O PAMÁTNÍKU

Památník stojí na místě, kde za druhé světové války fungoval sběrný tábor pro moravské Romy. Táborem jich prošlo 1396. Nejméně 207 jich tam zahynulo. Později to bylo internační středisko Němců čekajících na odsun. 80 z nich pobyt v táboře nepřežilo. Následně pracovní tábor komustického režimu a poté rekreační středisko Žalov.