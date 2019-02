Více než šest stovek podepsaných žádá po městu vytvoření systému dostupného bydlení či výstavbu obecní bytů. „Očekávala jsem v odpovědi konkrétní odpovědi. Bylo by třeba uvést i připravované akce, o to spíše, že v programovém prohlášení vedení města v tomto volebním období není ani zmínka o této problematice,“ řekla za petiční výbor zastupitelka Lenka Ingrová. Připomněla, že petici podepsalo 644 lidí, z toho 452 z Hodonína.

Radní vzali podpisovou akci na vědomí s tím, že problémy v oblasti bydlení vnímají. Také potvrdili, že úkolem města je zajistit dostatek stavebním míst pro rodinné domky a vytvářet podmínky pro stavbu nových bytů. „Otázkou však zůstává, zda by samo město mělo být investorem a majitelem těchto bytů, a to především v kontextu toho, že v uplynulých letech prodalo tisíce bytů pod jejich cenou,“ uvedl starosta Libor Střecha v reakci schválené radními.

Narážel tak na to, že v předchozích téměř třech desítkách let se město zbavilo téměř tří a půl tisíce bytů. Velkou část dříve prodávalo jen za pětinu ceny. „Je otázka, co je pod cenou. Byla tady silná výstavba stabilizačních bytů hodonínských fabrik. V roce 1990 došlo k tomu, že je město dostalo bezúplatně do svého majetku,“ připomněl dlouholetý zastupitel Rostislav Blata s tím, že tehdy totiž chyběla zákonná norma, aby byty mohli převzít přímo jejich nájemníci.

Na druhé straně bývalý místostarosta Vítězslav Krabička poukázal na to, že by obec podle svých možností měla zajistit výstavbu obytných domů určitého typu, a to s pečovatelskými nebo startovacími byty nebo komunitní domy seniorů. Zároveň upozornil na možnou letošní podporu zmíněného typu bydlení ze strany ministerstva pro místní rozvoj. „Co jste pro to udělali, abychom mohli požádat o dotaci na uvedené byty,“ ptal se vedení radnice Krabička.

Pro možnou výstavbu dvou bytových domů je navržená plocha v majetku města v ulici Horní Plesová. „Letos bychom chtěli aktualizovat koncepci bytové politiky města. K navrženým prioritám v ní patří také výstavba bytů, v rozpočtu na rok 2019 však nebyla schválená položka na projektovou dokumentaci na tuto výstavbu,“ shodli se radní.