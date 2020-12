Zdroj: DENÍK/Attila Racek

„Třeba panenky jsou velmi křehké a staré dětské knihy také potřebují vhodné prostředí. Pokud se místo nenajde, bude to pro ně katastrofa. Navíc je i pro Brňany obrovská škoda, pokud hračky nikde neuvidí.“ sběratelka Milada Kollárová k nejisté budoucnosti sbírky hraček, kterou Brňané vídali v Měnínské bráně, a která nyní nemá výstavní prostor

„Nepouštět do úřadu někoho, kdo byl legálně zvolen, je neuvěřitelné. Příště nepustí poslance do Sněmovny nebo prezidenta na hrad, a to by byl konec demokracie." nový ombudsman Stanislav Křeček v první den v úřadu v Brně, když před budovou narazil na protestní akci

„Apelujeme na lidi, kteří přijeli z rizikové lokality, aby případně nevyhledávali hromadné akce a zdravotnická zařízení. Ať se raději zdržují doma." tehdejší jihomoravský hejtman Bohumil Šimek v době začátků koronavirové pandemie na jihu Moravy

„Roušky nemáme, respirátory nemáme. Lidé volají, chodí, ptají se. Je to vysilující. Roušky pro personál jsme si ušili doma. Město nám zajistilo desinfekci. To je vše. Z kraje jsme dostali začátkem týdne email, že o nás vědí a jak budou ochranné pomůcky, dají nám vědět. Zatím se nic neděje." jihomoravská lékárnice Lenka Štarhová v době první vlně koronavirové pandemie

„Brno má nyní velký problém. Velké brněnské hotely jsou koncipované především na zahraničního byznys návštěvníka, který do města jezdil na konference, na veletrhy. A s jeho příjezdem to bude v následujících měsících, ne-li do konce roku, mizerné. O velké brněnské hotely máme v tuto chvíli opravdu strach, současná situace by skutečně mohla spět k zániku klíčových zařízení." ředitelka Centrály cestovního ruchu jižní Moravy Pavla Pelánová k tomu, jak koronavirus ovlivnil cestovní ruch na jihu Moravy