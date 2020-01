Pět desítek mincí muž našel v lese minulý víkend, přesné místo je utajované. Nález ihned oznámil. "Velmi si toho ceníme, je to velmi záslužné. Udělal to, aby se rozšířilo povědomí o historii našeho regionu," vyzdvihla Komínková. Na místo nálezu pak vyrazil pro takzvanou dohledávku archeolog muzea s vlastním detektorem, našel dalších 12 mincí.

"Pro historické poznání je nejzásadnější je ta ucelenost a že je to spojené s konkrétním místem nálezu. Dá se pak třeba dorekonstruovat, jestli tam bylo nějaké historické osídlení," uvedla ředitelka.

Hodnota mincí ještě není určena, posoudí je numismatik. Lidé by je v muzea podle odhadu ředitelky mohli vidět zhruba do roka. Nyní jsou uložené v muzeu. "Bude probíhat jejich základní konzervace, aby dál nekorodovaly. Teprve pak je předáme k určení odbornému numismatikovi, abychom se podrobněji seznámili s těmi ražbami. A následně je umístíme do expozice věnované středověku.

Středověké mince se na území Moravského krasu podařilo najít i v minulosti. Několik stříbrných mincí ze 13. století bylo náhodně nalezeno v roce 2016. Nález byl ihned ohlášen a odborníci pak provedli záchranný archeologický výzkum, tedy dohledali zbylé mince pomocí detektoru kovů. Celkem se jich podařilo najít 67.

Ještě větší poklad nalezl na Blanensku v roce 2010 muž z Boskovicka. Tehdy ale džbán s tisícovkami historických stříbrných mincí v mnohamilionové hodnotě zatajil a prodal nález sběrateli, který větší část rozprodal. Mince byly ze 14. až 17. století.