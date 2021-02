Hladiny řek na jihu Moravy stoupají kvůli tání sněhu a očekávaným srážkám. „Výraznější vzestupy s možností dosažení prvního stupně povodňové aktivity očekáváme na tocích v povodí Dyje a podhůří Jeseníků," informoval mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Ke čtvrtečnímu ránu na první povodňový stupeň vystoupala Svratka v Brně-Poříčí a ve Veverské Bítýšce a u Dalečína, Dyje na Břeclavsku u Nových Mlýnů a Ladné. „Na zvýšené průtoky jsme s předstihem reagovali zvýšením odtoků z vodních nádrží tak, abychom byli připraveni zachytit případné povodňové průtoky," ujistil Chmelař. Preventivně se vodohospodáři zaměřili například na Brněnskou přehradu, Vranovskou přehradu či Nové Mlýny.

Aby se lidé nemuseli obávat vytopení sklepů, vodohospodáři jsou připravení v terénu. „Naše technika je připravena zasáhnout v případě, že by na některých místech vznikaly překážky, které by mohly způsobit vylití vody z koryta, což by se mohlo týkat spíše drobných vodních toků," poznamenal mluvčí.