Historie na silnici. Fanoušci starých vozů zaplnili centrum Adamova

/FOTO, VIDEO/ Poslední setkání fanoušků starých aut a motorek. Finální spanilá jízda do Moravského krasu a hotovo. S naleštěným mazlíkem zajet pěkně do garáže a ahoj zase na jaře! Na tradiční Doklikovanou přijelo v sobotu do Adamova na Blanensku několik desítek nadšenců.

Fanoušci starých vozů zaplnili centrum Adamova. Na tradiční Doklikované. | Video: Deník/Jan Charvát