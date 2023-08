Historie zahrady přitom sahá až do roku 1660. Původní renesanční kulisy později měnily různé přestavby, nejzásadnější z nich se pak udála v polovině 19. století. Do zahrady se turisté podívají po tříleté pauze příští rok na jaře. „Věřím, že po dokončení prací budou Lysice něco jako Rolls Royce mezi historickými zahradami. Před zahájením rekonstrukce jsme byli nejnavštěvovanější památkou na Blanensku. Na zámek jezdí ročně kolem třiceti tisíc lidí. Z toho polovina vstupů byla právě do zámecké zahrady. Doufáme, že by ji od příštího roku mohlo navštívit jednou tolik lidí. Počítáme také s větším zájmem o pořádání různých společenských akcí,“ řekla Deníku Rovnost lysická kastelánka Martina Rudolfová.