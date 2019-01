Herec Roman Skamene slavil v Lysicích "frajerský" gól

Lysice – Co v té bráně děláš ty křováku? Koukat po ženských, to by ti šlo. Ale chytat pořádně, to ne," pokřikuje Roman Skamene na svého spoluhráče z Arabela teamu. Sportovního týmu osobností, který na fotbalovém hřišti v Lysicích právě dostal gól. Od fotbalového družstva starých pánů Lysic. Gól však padne za chvíli i na druhé straně. A střílí ho se štěstím právě herec Skamene. Sám před bránou nejprve nechtěně napálil domácího gólmana míčem do hlavy a na potřetí pak doklepl míč do sítě. „To koukáte, co? Takovou frajeřinu jste ještě neviděli," burcuje herec diváky v hledišti.

Při sportovně kulturní akci se v sobotu odpoledne na lysickém stadionu objevili kromě Skameneho také zpěváci Kamil Emanuel Gott, Michal Hudček či herci Jaroslav Sypal, Zdeněk Srstka a další. Srstka komentoval exhibiční fotbalový zápas přímo ze zaplněné tribuny. „Do Lysic jsem přijel speciálně kvůli Zdeňkovi Srstkovi. Jeho podpis a společnou fotku ještě nemám," hlásil v přestávce fotbalového zápasu sběratel autogramů Jiří Blahoňovský z Dolní Lhoty. O přestávce kopaly děti na bránu penalty, ve které chytal Roman Skamene. Jako první se rozběhl Jindra ze Sudic a dal gól. Představitel legendárního Červenáčka z Rychlých Šípů skočil robinsonádu na opačnou stranu, než letěl míč. Další penaltu Skamene chytil, protože zůstal stát a míč ho trefil. „Takový super zákrok jsem nečekal," glosoval se smíchem herec. Publikum se náramně bavilo. Po skončení fotbalového zápasu přišlo na řadu hudební vystoupení zpěváků a vtipné historky herců. Děti se mohly dosyta vyřádit ve skákacím hradu a na trampolínách. „Příští rok bych chtěl podobnou akci v Lysicích uspořádat zase. Počasí vyšlo náramně a myslím, že rodiče s dětmi se bavili dobře," řekl Šmerda.

Autor: Jan Charvát