Pro mě je otužování jedním slovem radost! Bydlím na vesnici, projdu zahrádku a je tam padesátka bazén. Do něj teče pitná voda pro kojence a starají se mi o něj hasiči. Voda je ledová a v bazénu se koupou lidé jen v největších vedrech. Jinak ho mám celoročně pro sebe, ještě s jedním sousedem, který také plave celou zimu.

Řada návštěvníků si pak domů v mobilech odnášela společné fotografie s tímto nedávno pětasedmdesátiletým sympaťákem, kterého znají například z legendární rodinné komedie S tebou mě baví svět. Nebo díky novějšímu snímku právě z otužilecké komunity Bába z ledu. Deníku Pavel Nový poskytl těsně před vstupem do vody rozhovor.

Lom v Šošůvce rozčeřili otužilci. V chladné vodě si s nimi zaplaval i herec Nový

Jak dlouho se mu věnujete?

Netuším. Možná nevědomky už od dětství. Vyrostl jsem na Šumavě na Železné Rudě a jako malí jsme byli pořád venku. Jednou v zimě jsem spadl do pivovarského rybníku. Bylo to v lednu a venku bylo asi minus dvanáct. Domů jsem se převléct nešel a v tom mrazu se na mně zlomily tepláky. Za ně jsem pak doma dostal pořádný vejřez. To jsou moje první zkušenosti s otužováním (smích).

Řada lidí se otužuje například kvůli posílení imunity.

No, myslel jsem, že díky otužování budu pořád zdravej. Jenže jsem se spletl. Chytil jsem covid, ale přežil jsem to. Každý rok se potýkám s takzvanou chlapskou rýmičkou (smích). Jinak nic.

Otužování je pro mě radost, říká herec Pavel NovýZdroj: Deník/Jan Charvát

Do Šošůvky jste přijel na otužilecké plavání už po několikáté. Kdo za tím stojí?

Může za to Andrej Dzuba. Nevím, jak ke mně přišel nebo já k němu. To už opravdu netuším. On je takovej shánčlivej a přičinlivej na lidi. Měl jsem tu po plavání v kulturním domě v minulosti besedu a dnes znova. Je tu fajn a v komunitě otužilců mám kamarády. Díky otužování jsem poznal v životě spoustu bezva lidí, které bych za normálních okolností nepotkal. Samozřejmě tomu pomohl i film z prostředí otužilecké komunity Bába z ledu.

Loni v září jste oslavil pětasedmdesátku. Usmíváte se, máte dobrou náladu….

Letos mi bude šestasedmdesát. To je u nás průměrný věk mužského dožití. Kdybyste po mě něco chtěl v listopadu, tak vám to nemůžu teď slíbit. Neručím za to, že tady ještě budu.

Připomeňte si Pavla Nového ve filmu S tebou mě baví svět

Zdroj: Youtube