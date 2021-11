Hospitalizace až pětadvaceti pacientů denně na jednotkách intenzivní péče očekává v příštím týdnu vedení kraje. Ve vážném stavu leží aktuálně v jihomoravských nemocnicích přes 150 nakažených koronavirem. Podle hejtmana Jana Grolicha jejich počet v následujících dnech zřejmě přesáhne dvě stě, tedy víc, než v jarní vlně pandemie.

Jihomoravský hejtman Jan Grolich. | Foto: Deník/Gabriela Pirklová

Zdravotnická zařízení v kraji jsou na nadcházející situaci připraveny, dostanou se však na hranici kapacit. „Nemocnicím by se mělo podařit uvolnit lůžka tak, aby současnou situaci zvládly. Půjdou na hranu. Veškeré prognózy ukazují, že to bude dlouhotrvající stav, který potrvá pravděpodobně až do Vánoc. Pokud se neprojeví opatření, která teď byla zavedena,“ zhodnotil jihomoravský hejtman Jan Grolich.